https://ria.ru/20220717/an-12-1803076852.html
Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе
Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе - РИА Новости, 17.07.2022
Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе
Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, сообщает Управление гражданской авиации Греции (УГА). РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:36
2022-07-17T19:36
2022-07-17T19:36
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греция
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АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, сообщает Управление гражданской авиации Греции (УГА).УГА опубликовала пресс-релиз о крушении самолета в районе Кавалы. Национальный греческий Комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности (EDAAP) взял на себя ответственность за расследование авиакатастрофы.Украинский самолет Ан-12 вылетел из аэропорта Ниша в Сербии с экипажем из восьми человек и 11,5 тонн опасных грузов. Согласно плану полета, который он представил компетентным органам Сербии, самолет должен был совершить грузовой рейс в Бангладеш (Дакка) с промежуточными посадками в Иордании (Амман), Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Индии (Ахмадабад).Самолёт вошел в воздушное пространство Греции в 22:09 по местному времени (совпадает с московским). В 22:37 самолет сообщил Центру управления Афины-Македония, что из-за проблемы (operation reasons) он не продолжит полет к конечному пункту назначения и вернется в аэропорт вылета. В 22:42, пролетая восточнее от Халкидики, он сообщил авиадиспетчерам Салоник, что у него проблема с двигателем номер четыре, передав: "Mayday, пожар в двигателе номер четыре".Управление гражданской авиации проинформировало Национальный координационный центр поисково-спасательных работ о чрезвычайной ситуации, а затем о потере связи, и немедленно началась поисково-спасательная операция. В то же время все соответствующие ведомства (пожарная служба, греческая полиция, гражданская защита, министерство национальной обороны и местные органы) были мобилизованы в связи с потерей сигнала самолета в районе Кавалы, говорится в сообщении."Авиационное происшествие расследует комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов", - сообщило УГА.
https://ria.ru/20220717/krushenie-1803014084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, сербия, бангладеш, ан-12
Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе
УГА: украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе
АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, сообщает Управление гражданской авиации Греции (УГА).
УГА опубликовала пресс-релиз о крушении самолета в районе Кавалы. Национальный греческий Комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности (EDAAP) взял на себя ответственность за расследование авиакатастрофы.
Украинский самолет Ан-12
вылетел из аэропорта Ниша в Сербии
с экипажем из восьми человек и 11,5 тонн опасных грузов. Согласно плану полета, который он представил компетентным органам Сербии, самолет должен был совершить грузовой рейс в Бангладеш
(Дакка
) с промежуточными посадками в Иордании
(Амман
), Саудовской Аравии
(Эр-Рияд
) и Индии
(Ахмадабад
).
Самолёт вошел в воздушное пространство Греции
в 22:09 по местному времени (совпадает с московским). В 22:37 самолет сообщил Центру управления Афины-Македония, что из-за проблемы (operation reasons) он не продолжит полет к конечному пункту назначения и вернется в аэропорт вылета. В 22:42, пролетая восточнее от Халкидики, он сообщил авиадиспетчерам Салоник, что у него проблема с двигателем номер четыре, передав: "Mayday, пожар в двигателе номер четыре".
"УГА немедленно объявила чрезвычайную ситуацию, активировав соответствующие предусмотренные процедуры. В 22:45 самолет провел разговор с диспетчерским пунктом Кавалы и сообщил, что идет на вынужденную посадку. Сразу же было дано разрешение на посадку в аэропорту Хрисуполис в Кавале. В 22:47 самолет пропал с радаров воздушного движения", - говорится в сообщении.
Управление гражданской авиации проинформировало Национальный координационный центр поисково-спасательных работ о чрезвычайной ситуации, а затем о потере связи, и немедленно началась поисково-спасательная операция. В то же время все соответствующие ведомства (пожарная служба, греческая полиция, гражданская защита, министерство национальной обороны и местные органы) были мобилизованы в связи с потерей сигнала самолета в районе Кавалы, говорится в сообщении.
"Авиационное происшествие расследует комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов", - сообщило УГА.