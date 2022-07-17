https://ria.ru/20220717/an-12-1803076852.html

Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе

Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе - РИА Новости, 17.07.2022

Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе

Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, сообщает Управление гражданской авиации Греции (УГА). РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:36

2022-07-17T19:36

2022-07-17T19:36

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ан-12

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АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, сообщает Управление гражданской авиации Греции (УГА).УГА опубликовала пресс-релиз о крушении самолета в районе Кавалы. Национальный греческий Комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности (EDAAP) взял на себя ответственность за расследование авиакатастрофы.Украинский самолет Ан-12 вылетел из аэропорта Ниша в Сербии с экипажем из восьми человек и 11,5 тонн опасных грузов. Согласно плану полета, который он представил компетентным органам Сербии, самолет должен был совершить грузовой рейс в Бангладеш (Дакка) с промежуточными посадками в Иордании (Амман), Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Индии (Ахмадабад).Самолёт вошел в воздушное пространство Греции в 22:09 по местному времени (совпадает с московским). В 22:37 самолет сообщил Центру управления Афины-Македония, что из-за проблемы (operation reasons) он не продолжит полет к конечному пункту назначения и вернется в аэропорт вылета. В 22:42, пролетая восточнее от Халкидики, он сообщил авиадиспетчерам Салоник, что у него проблема с двигателем номер четыре, передав: "Mayday, пожар в двигателе номер четыре".Управление гражданской авиации проинформировало Национальный координационный центр поисково-спасательных работ о чрезвычайной ситуации, а затем о потере связи, и немедленно началась поисково-спасательная операция. В то же время все соответствующие ведомства (пожарная служба, греческая полиция, гражданская защита, министерство национальной обороны и местные органы) были мобилизованы в связи с потерей сигнала самолета в районе Кавалы, говорится в сообщении."Авиационное происшествие расследует комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов", - сообщило УГА.

https://ria.ru/20220717/krushenie-1803014084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, сербия, бангладеш, ан-12