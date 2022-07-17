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Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе - РИА Новости, 17.07.2022
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Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе
Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе - РИА Новости, 17.07.2022
Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе
Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, сообщает Управление гражданской авиации Греции (УГА). РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:36
2022-07-17T19:36
в мире
греция
сербия
бангладеш
ан-12
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АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, сообщает Управление гражданской авиации Греции (УГА).УГА опубликовала пресс-релиз о крушении самолета в районе Кавалы. Национальный греческий Комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности (EDAAP) взял на себя ответственность за расследование авиакатастрофы.Украинский самолет Ан-12 вылетел из аэропорта Ниша в Сербии с экипажем из восьми человек и 11,5 тонн опасных грузов. Согласно плану полета, который он представил компетентным органам Сербии, самолет должен был совершить грузовой рейс в Бангладеш (Дакка) с промежуточными посадками в Иордании (Амман), Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Индии (Ахмадабад).Самолёт вошел в воздушное пространство Греции в 22:09 по местному времени (совпадает с московским). В 22:37 самолет сообщил Центру управления Афины-Македония, что из-за проблемы (operation reasons) он не продолжит полет к конечному пункту назначения и вернется в аэропорт вылета. В 22:42, пролетая восточнее от Халкидики, он сообщил авиадиспетчерам Салоник, что у него проблема с двигателем номер четыре, передав: "Mayday, пожар в двигателе номер четыре".Управление гражданской авиации проинформировало Национальный координационный центр поисково-спасательных работ о чрезвычайной ситуации, а затем о потере связи, и немедленно началась поисково-спасательная операция. В то же время все соответствующие ведомства (пожарная служба, греческая полиция, гражданская защита, министерство национальной обороны и местные органы) были мобилизованы в связи с потерей сигнала самолета в районе Кавалы, говорится в сообщении."Авиационное происшествие расследует комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов", - сообщило УГА.
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в мире, греция, сербия, бангладеш, ан-12
19:36 17.07.2022
 
Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе

УГА: украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе

© AP Photo / Giannis PapanikosОбломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, сообщает Управление гражданской авиации Греции (УГА).
УГА опубликовала пресс-релиз о крушении самолета в районе Кавалы. Национальный греческий Комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности (EDAAP) взял на себя ответственность за расследование авиакатастрофы.
Украинский самолет Ан-12 вылетел из аэропорта Ниша в Сербии с экипажем из восьми человек и 11,5 тонн опасных грузов. Согласно плану полета, который он представил компетентным органам Сербии, самолет должен был совершить грузовой рейс в Бангладеш (Дакка) с промежуточными посадками в Иордании (Амман), Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Индии (Ахмадабад).
Самолёт вошел в воздушное пространство Греции в 22:09 по местному времени (совпадает с московским). В 22:37 самолет сообщил Центру управления Афины-Македония, что из-за проблемы (operation reasons) он не продолжит полет к конечному пункту назначения и вернется в аэропорт вылета. В 22:42, пролетая восточнее от Халкидики, он сообщил авиадиспетчерам Салоник, что у него проблема с двигателем номер четыре, передав: "Mayday, пожар в двигателе номер четыре".
"УГА немедленно объявила чрезвычайную ситуацию, активировав соответствующие предусмотренные процедуры. В 22:45 самолет провел разговор с диспетчерским пунктом Кавалы и сообщил, что идет на вынужденную посадку. Сразу же было дано разрешение на посадку в аэропорту Хрисуполис в Кавале. В 22:47 самолет пропал с радаров воздушного движения", - говорится в сообщении.
Управление гражданской авиации проинформировало Национальный координационный центр поисково-спасательных работ о чрезвычайной ситуации, а затем о потере связи, и немедленно началась поисково-спасательная операция. В то же время все соответствующие ведомства (пожарная служба, греческая полиция, гражданская защита, министерство национальной обороны и местные органы) были мобилизованы в связи с потерей сигнала самолета в районе Кавалы, говорится в сообщении.
"Авиационное происшествие расследует комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов", - сообщило УГА.
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:33
Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины
 
В миреГрецияСербияБангладешАн-12
 
 
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