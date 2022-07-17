https://ria.ru/20220717/aktivy-1803053336.html

В ЕК назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе

В ЕК назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе - РИА Новости, 17.07.2022

В ЕК назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе

Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T16:17

2022-07-17T16:17

2022-07-17T18:16

германия

франция

ирландия

евросоюз

дидье рейндерс

экономика

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Блумберг со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.Ранее он заявил, что всего в странах союза арестованы 13,8 миллиарда евро активов, из которых 12,6 миллиарда приходятся на шесть стран.По словам чиновника, "не все страны ЕС прилагают достаточно усилий" в этом направлении.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802802669.html

германия

франция

ирландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, франция, ирландия, евросоюз, дидье рейндерс, экономика, в мире, россия, санкции в отношении россии