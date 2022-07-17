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В ЕК назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе
В ЕК назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе - РИА Новости, 17.07.2022
В ЕК назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе
Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:17
2022-07-17T16:17
2022-07-17T18:16
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дидье рейндерс
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россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Блумберг со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.Ранее он заявил, что всего в странах союза арестованы 13,8 миллиарда евро активов, из которых 12,6 миллиарда приходятся на шесть стран.По словам чиновника, "не все страны ЕС прилагают достаточно усилий" в этом направлении.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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германия, франция, ирландия, евросоюз, дидье рейндерс, экономика, в мире, россия, санкции в отношении россии
16:17 17.07.2022 (обновлено: 18:16 17.07.2022)
В ЕК назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе
Еврокомиссар Рейндерс: Франция, Австрия и ФРГ заморозили больше всего российских активов