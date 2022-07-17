Рейтинг@Mail.ru
В Рижской детской академии опасаются закрытия из-за интервью с Лукашенко - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/akademiya-1803092284.html
В Рижской детской академии опасаются закрытия из-за интервью с Лукашенко
В Рижской детской академии опасаются закрытия из-за интервью с Лукашенко - РИА Новости, 17.07.2022
В Рижской детской академии опасаются закрытия из-за интервью с Лукашенко
Учредитель Рижской детской академии радио и телевидения Надежда Бухарова опасается закрытия учреждения после того, как ее учащиеся взяли интервью у президента... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T21:33
2022-07-17T21:35
белоруссия
витебск
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802629083_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_73869173aac014201dd09f1d84fa4060.jpg
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Учредитель Рижской детской академии радио и телевидения Надежда Бухарова опасается закрытия учреждения после того, как ее учащиеся взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко в Витебске, считает, что латвийские власти "доставят неприятностей".Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич поручил проверить деятельность рижской детской академии радио и телевидения "Academy KidsTV" и пригрозил ей закрытием после того, как воспитанники академии взяли интервью у президента Белоруссии во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске и спросили у Лукашенко о его формуле успеха. По его словам, "при открытом игнорировании рекомендаций МИД по безопасности поездок и участии в информационной войне деятельность таких организаций недопустима и должна быть прекращена".Она подчеркнула, что не считает реакцию властей Латвии правильной. "Проект, который мы делаем, единственный в Европе, вообще, в мире", - заявила Бухарова.Она рассказала, что белорусский МИД и президент республики отреагировали на ситуацию, даже дирекция фестиваля "Славянский базар" предложила дополнительную охрану делегации детской академии, чтобы не было провокаций. Между тем Бухарова заметила, что обстановка на фестивале благоприятная и дети чувствуют себя в безопасности.Учащийся академии Илья Кароза, который взял интервью у Лукашенко, признался телеканалу, что не ожидал, что "политические конфликты" будут распространяться на детей и детскую журналистику.
https://ria.ru/20220701/konsulstvo-1799509086.html
белоруссия
витебск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802629083_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_b81ffa3412433a6de085301e1d04a53a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, витебск, латвия
21:33 17.07.2022 (обновлено: 21:35 17.07.2022)
 
В Рижской детской академии опасаются закрытия из-за интервью с Лукашенко

Учредитель рижской "Academy KidsTV" опасается закрытия из-за интервью учеников с Лукашенко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на фестивале искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Учредитель Рижской детской академии радио и телевидения Надежда Бухарова опасается закрытия учреждения после того, как ее учащиеся взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко в Витебске, считает, что латвийские власти "доставят неприятностей".
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич поручил проверить деятельность рижской детской академии радио и телевидения "Academy KidsTV" и пригрозил ей закрытием после того, как воспитанники академии взяли интервью у президента Белоруссии во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске и спросили у Лукашенко о его формуле успеха. По его словам, "при открытом игнорировании рекомендаций МИД по безопасности поездок и участии в информационной войне деятельность таких организаций недопустима и должна быть прекращена".
"Мы до сих пор не можем понять, что в этой ситуации нам ожидать. По поводу закрытия… Я так думаю: если руководство страны захотело закрыть, то оно закроет, всегда найдет какие-то причины. Против государственной машины вряд ли мы что-то можем сделать. Я прихожу к выводу, что неприятностей они нам сделают много", - сказала учредитель академии в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Она подчеркнула, что не считает реакцию властей Латвии правильной. "Проект, который мы делаем, единственный в Европе, вообще, в мире", - заявила Бухарова.
Она рассказала, что белорусский МИД и президент республики отреагировали на ситуацию, даже дирекция фестиваля "Славянский базар" предложила дополнительную охрану делегации детской академии, чтобы не было провокаций. Между тем Бухарова заметила, что обстановка на фестивале благоприятная и дети чувствуют себя в безопасности.
Учащийся академии Илья Кароза, который взял интервью у Лукашенко, признался телеканалу, что не ожидал, что "политические конфликты" будут распространяться на детей и детскую журналистику.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:05
Сотрудники канцелярии посольства Латвии в Калининграде покинули консульство
 
БелоруссияВитебскЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала