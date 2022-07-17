https://ria.ru/20220717/akademiya-1803092284.html

В Рижской детской академии опасаются закрытия из-за интервью с Лукашенко

В Рижской детской академии опасаются закрытия из-за интервью с Лукашенко - РИА Новости, 17.07.2022

В Рижской детской академии опасаются закрытия из-за интервью с Лукашенко

Учредитель Рижской детской академии радио и телевидения Надежда Бухарова опасается закрытия учреждения после того, как ее учащиеся взяли интервью у президента... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T21:33

2022-07-17T21:33

2022-07-17T21:35

белоруссия

витебск

латвия

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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Учредитель Рижской детской академии радио и телевидения Надежда Бухарова опасается закрытия учреждения после того, как ее учащиеся взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко в Витебске, считает, что латвийские власти "доставят неприятностей".Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич поручил проверить деятельность рижской детской академии радио и телевидения "Academy KidsTV" и пригрозил ей закрытием после того, как воспитанники академии взяли интервью у президента Белоруссии во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске и спросили у Лукашенко о его формуле успеха. По его словам, "при открытом игнорировании рекомендаций МИД по безопасности поездок и участии в информационной войне деятельность таких организаций недопустима и должна быть прекращена".Она подчеркнула, что не считает реакцию властей Латвии правильной. "Проект, который мы делаем, единственный в Европе, вообще, в мире", - заявила Бухарова.Она рассказала, что белорусский МИД и президент республики отреагировали на ситуацию, даже дирекция фестиваля "Славянский базар" предложила дополнительную охрану делегации детской академии, чтобы не было провокаций. Между тем Бухарова заметила, что обстановка на фестивале благоприятная и дети чувствуют себя в безопасности.Учащийся академии Илья Кароза, который взял интервью у Лукашенко, признался телеканалу, что не ожидал, что "политические конфликты" будут распространяться на детей и детскую журналистику.

https://ria.ru/20220701/konsulstvo-1799509086.html

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белоруссия, витебск, латвия