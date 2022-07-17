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СМИ: Абрамович потребовал от Евросовета более миллиона долларов - РИА Новости, 17.07.2022
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СМИ: Абрамович потребовал от Евросовета более миллиона долларов
СМИ: Абрамович потребовал от Евросовета более миллиона долларов - РИА Новости, 17.07.2022
СМИ: Абрамович потребовал от Евросовета более миллиона долларов
Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против Европейского Совета с требованием возместить ущерб на сумму более одного миллиона долларов от введенных... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:43
2022-07-17T19:43
роман абрамович
михаил фридман
петр авен
россия
португалия
украина
европейский совет
совет федерации рф
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против Европейского Совета с требованием возместить ущерб на сумму более одного миллиона долларов от введенных против него санкций, сообщает американская газета Wall Street Journal.Ранее сообщалось, что суд Европейского союза в Люксембурге рассматривает ряд исков попавших под европейские санкции российских бизнесменов. Так, 25 мая был зарегистрирован иск Романа Абрамовича, 24 мая - Михаила Фридмана, 23 мая - Петра Авена, 6 мая - Алексея Мордашова, 29 апреля - Алишера Усманова."Господин Абрамович, который также является гражданином Португалии, заявляет, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия. Он просит возместить ущерб, требуя от Европейского Совета выплаты на сумму более одного миллиона долларов благотворительному фонду, созданному для получения выручки от продажи "Челси", - пишет издание.Как отмечает газета, Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова оспорили заявления ЕС о том, что они оказывают поддержку спецоперации на Украине. Они добиваются выплаты около 20 тысяч долларов. Авен и Фридман также оспорили заявление Евросоюза, что они являются участниками секторов экономики РФ, которые "обеспечивают существенный источник дохода для правительства РФ".Санкции против российских бизнесменов вводили 28 февраля и 15 марта. Формальным поводом для таких ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству. В мотивационной части документа о санкциях против Абрамовича, к примеру, указывается, что он "является российским олигархом, который на протяжении длительного времени поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным, пользуется привилегированным доступом к президенту". По мнению составителей документа, Абрамович обладает значительными активами в России, которые являются важными источниками дохода руководства России.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Представители ЕС не раз подчеркивали, что европейские санкционные режимы включают возможность для тех, кто попал под санкции, подавать в европейские суды апелляции на решения ЕС.
https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803041695.html
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португалия
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роман абрамович, михаил фридман, петр авен, россия, португалия, украина, европейский совет, совет федерации рф, евросоюз, в мире
19:43 17.07.2022
 
СМИ: Абрамович потребовал от Евросовета более миллиона долларов

СМИ: Абрамович потребовал от Евросовета более миллиона долларов компенсации за санкции

© POOL / Перейти в фотобанкРоман Абрамович
Роман Абрамович
© POOL
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Роман Абрамович. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против Европейского Совета с требованием возместить ущерб на сумму более одного миллиона долларов от введенных против него санкций, сообщает американская газета Wall Street Journal.
Ранее сообщалось, что суд Европейского союза в Люксембурге рассматривает ряд исков попавших под европейские санкции российских бизнесменов. Так, 25 мая был зарегистрирован иск Романа Абрамовича, 24 мая - Михаила Фридмана, 23 мая - Петра Авена, 6 мая - Алексея Мордашова, 29 апреля - Алишера Усманова.
"Господин Абрамович, который также является гражданином Португалии, заявляет, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия. Он просит возместить ущерб, требуя от Европейского Совета выплаты на сумму более одного миллиона долларов благотворительному фонду, созданному для получения выручки от продажи "Челси", - пишет издание.
Как отмечает газета, Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова оспорили заявления ЕС о том, что они оказывают поддержку спецоперации на Украине. Они добиваются выплаты около 20 тысяч долларов. Авен и Фридман также оспорили заявление Евросоюза, что они являются участниками секторов экономики РФ, которые "обеспечивают существенный источник дохода для правительства РФ".
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Politico: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России
Санкции против российских бизнесменов вводили 28 февраля и 15 марта. Формальным поводом для таких ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству. В мотивационной части документа о санкциях против Абрамовича, к примеру, указывается, что он "является российским олигархом, который на протяжении длительного времени поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным, пользуется привилегированным доступом к президенту". По мнению составителей документа, Абрамович обладает значительными активами в России, которые являются важными источниками дохода руководства России.
Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.
Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Представители ЕС не раз подчеркивали, что европейские санкционные режимы включают возможность для тех, кто попал под санкции, подавать в европейские суды апелляции на решения ЕС.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 19:39
Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России
 
Роман АбрамовичМихаил ФридманПетр АвенРоссияПортугалияУкраинаЕвропейский советСовет Федерации РФЕвросоюзВ мире
 
 
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