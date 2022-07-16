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В Китае объяснили, как Путин "сломал" Запад - РИА Новости, 16.07.2022
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В Китае объяснили, как Путин "сломал" Запад
В Китае объяснили, как Путин "сломал" Запад - РИА Новости, 16.07.2022
В Китае объяснили, как Путин "сломал" Запад
Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:41
2022-07-16T14:09
владимир путин
сергей лавров
россия
китай
украина
большая двадцатка
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за "душевным разговором" с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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владимир путин, сергей лавров, россия, китай, украина, большая двадцатка, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:41 16.07.2022 (обновлено: 14:09 16.07.2022)
 
В Китае объяснили, как Путин "сломал" Запад

SCMP: Путин заручился поддержкой развивающихся стран и сломал планы Запада по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.

"В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза", — говорится в публикации.

Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за "душевным разговором" с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 21:17
В Китае раскрыли, как США обманули Евросоюз из-за России
 
Владимир ПутинСергей ЛавровРоссияКитайУкраинаБольшая двадцаткаВ миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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