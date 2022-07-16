https://ria.ru/20220716/zapad-1802914396.html

В Китае объяснили, как Путин "сломал" Запад

В Китае объяснили, как Путин "сломал" Запад - РИА Новости, 16.07.2022

В Китае объяснили, как Путин "сломал" Запад

Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:41

2022-07-16T11:41

2022-07-16T14:09

владимир путин

сергей лавров

россия

китай

украина

большая двадцатка

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за "душевным разговором" с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220715/obman-1802869612.html

россия

китай

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, сергей лавров, россия, китай, украина, большая двадцатка, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии