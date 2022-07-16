https://ria.ru/20220716/vuchich-1802913856.html

Вучич в ответ на угрозы Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего

Вучич в ответ на угрозы Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего - РИА Новости, 16.07.2022

Вучич в ответ на угрозы Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего

Президент Сербии Александр Вучич ответил на угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко пожеланием Украине всего наилучшего. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:35

2022-07-16T11:35

2022-07-16T14:07

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БЕЛГРАД, 16 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил на угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко пожеланием Украине всего наилучшего.Так он отреагировал на пост Гончаренко в Telegram, в котором тот намекнул, что Украина вместе с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, чтобы "перевоспитать сербов" и отомстить Вучичу за его заявления о российской спецоперации."Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом", — сказал на это Вучич.Он также сообщил, что два дня консультировался с парламентскими партиями по вопросу о составе нового правительства. По словам главы государства, новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику."Правительство не будет антироссийским и будет беречь наши традиционные дружеские отношения. То, что правительство несет, — это груз самостоятельных решений, без давления извне", — заключил Вучич.На этой неделе сербский лидер заявил, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией". Он также предположил, что на определенном этапе спецоперации Владимир Путин обратится к мировым лидерам с неким предложением, но если его отвергнуть, то в мире начнется ад. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html

https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802587540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, украина, александр вулин, хорватия, евросоюз, степан бандера, владимир путин