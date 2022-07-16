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Украинские военные поставили артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе
Украинские военные поставили артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские военные поставили артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе
Украинские военные разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:33
2022-07-16T21:33
2022-07-16T21:33
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе на территории школы № 100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО по периметру учебного заведения выставили блокпосты", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что подходы к учреждению были заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомляли.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, вооруженные силы украины
Украинские военные поставили артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе
Минобороны: украинские военные поставили артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе