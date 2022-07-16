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Украинские военные поставили артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе

Украинские военные поставили артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские военные поставили артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе

Украинские военные разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T21:33

2022-07-16T21:33

2022-07-16T21:33

в мире

одесса

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе на территории школы № 100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО по периметру учебного заведения выставили блокпосты", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что подходы к учреждению были заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомляли.

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в мире, одесса, вооруженные силы украины