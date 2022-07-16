https://ria.ru/20220716/vsu-1802980908.html

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2022

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области

Украинские боевики планирует подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-16T21:32

2022-07-16T21:32

2022-07-17T00:01

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национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские боевики планирует подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В Полтавке боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — заявил генерал.Он подчеркнул, что российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, гуманно относятся к мирным жителям и оказывают им всестороннюю помощь.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее задача — защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. По словам члена главного совета местной ВГА Владимира Рогова, Запорожье навсегда потеряно для Украины, большинство жителей области видят будущее в составе России, что подтверждают различные социологические исследования.

https://ria.ru/20220715/zaporozhe-1802830727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожская область, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, владимир рогов, украина