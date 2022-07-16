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Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2022
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Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2022
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области
Украинские боевики планирует подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-16T21:32
2022-07-17T00:01
в мире
запорожская область
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
владимир рогов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские боевики планирует подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В Полтавке боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — заявил генерал.Он подчеркнул, что российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, гуманно относятся к мирным жителям и оказывают им всестороннюю помощь.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее задача — защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. По словам члена главного совета местной ВГА Владимира Рогова, Запорожье навсегда потеряно для Украины, большинство жителей области видят будущее в составе России, что подтверждают различные социологические исследования.
https://ria.ru/20220715/zaporozhe-1802830727.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, владимир рогов, украина
21:32 16.07.2022 (обновлено: 00:01 17.07.2022)
 
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области и обвинить ВС России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские боевики планирует подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В Полтавке боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — заявил генерал.
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Он подчеркнул, что российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, гуманно относятся к мирным жителям и оказывают им всестороннюю помощь.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее задача — защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. По словам члена главного совета местной ВГА Владимира Рогова, Запорожье навсегда потеряно для Украины, большинство жителей области видят будущее в составе России, что подтверждают различные социологические исследования.
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В миреЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинВладимир РоговУкраина
 
 
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