21:32 16.07.2022 (обновлено: 00:01 17.07.2022)
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области и обвинить ВС России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские боевики планирует подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В Полтавке боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — заявил генерал.
Он подчеркнул, что российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, гуманно относятся к мирным жителям и оказывают им всестороннюю помощь.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее задача — защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. По словам члена главного совета местной ВГА Владимира Рогова, Запорожье навсегда потеряно для Украины, большинство жителей области видят будущее в составе России, что подтверждают различные социологические исследования.