https://ria.ru/20220716/vertolet-1802887107.html
При крушении военного вертолета в Мексике погибли 14 человек
При крушении военного вертолета в Мексике погибли 14 человек - РИА Новости, 16.07.2022
При крушении военного вертолета в Мексике погибли 14 человек
При крушении вертолета военно-морских сил Мексики на западе страны в штате Синалоа погибли четырнадцать человек из пятнадцати находившихся на борту, сообщило... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T02:37
2022-07-16T02:37
2022-07-16T03:39
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МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. При крушении вертолета военно-морских сил Мексики на западе страны в штате Синалоа погибли четырнадцать человек из пятнадцати находившихся на борту, сообщило министерство ВМС страны."В ходе оперативной работы в Лос-Мочис, Синалоа, аварию потерпел вертолет ВМС Мексики ... причины инцидента с вертолетом Black Hawk на данный момент неизвестны. На борту вертолета находились 15 человек, из которых, к сожалению, 14 погибли, одному оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении пресс-службы ВМС, распространенном в СМИ.Ранее СМИ сообщали о 9 погибших.Крушение произошло сразу после появления информации в СМИ о задержании в этом регионе наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро. В заявлении ВМС не подтвердили связь катастрофы с операцией по поимке наркоторговца.Sikorsky UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. С 1990-х годов армия и полиция в Мексике заказали несколько десятков таких машин.
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в мире, мексика, sikorsky aircraft, мехико
02:37 16.07.2022 (обновлено: 03:39 16.07.2022)
При крушении военного вертолета в Мексике погибли 14 человек
При крушении вертолета BlackHawk ВМФ Мексики погибли четырнадцать человек
МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. При крушении вертолета военно-морских сил Мексики на западе страны в штате Синалоа погибли четырнадцать человек из пятнадцати находившихся на борту, сообщило министерство ВМС страны.
"В ходе оперативной работы в Лос-Мочис, Синалоа, аварию потерпел вертолет ВМС Мексики ... причины инцидента с вертолетом Black Hawk на данный момент неизвестны. На борту вертолета находились 15 человек, из которых, к сожалению, 14 погибли, одному оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении пресс-службы ВМС, распространенном в СМИ.
Ранее СМИ сообщали о 9 погибших.
Крушение произошло сразу после появления информации в СМИ о задержании в этом регионе наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро. В заявлении ВМС не подтвердили связь катастрофы с операцией по поимке наркоторговца.
Sikorsky UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft
. С 1990-х годов армия и полиция в Мексике
заказали несколько десятков таких машин.