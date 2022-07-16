https://ria.ru/20220716/vertolet-1802887107.html

При крушении военного вертолета в Мексике погибли 14 человек

При крушении военного вертолета в Мексике погибли 14 человек - РИА Новости, 16.07.2022

При крушении военного вертолета в Мексике погибли 14 человек

При крушении вертолета военно-морских сил Мексики на западе страны в штате Синалоа погибли четырнадцать человек из пятнадцати находившихся на борту, сообщило... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T02:37

2022-07-16T02:37

2022-07-16T03:39

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МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. При крушении вертолета военно-морских сил Мексики на западе страны в штате Синалоа погибли четырнадцать человек из пятнадцати находившихся на борту, сообщило министерство ВМС страны."В ходе оперативной работы в Лос-Мочис, Синалоа, аварию потерпел вертолет ВМС Мексики ... причины инцидента с вертолетом Black Hawk на данный момент неизвестны. На борту вертолета находились 15 человек, из которых, к сожалению, 14 погибли, одному оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении пресс-службы ВМС, распространенном в СМИ.Ранее СМИ сообщали о 9 погибших.Крушение произошло сразу после появления информации в СМИ о задержании в этом регионе наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро. В заявлении ВМС не подтвердили связь катастрофы с операцией по поимке наркоторговца.Sikorsky UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. С 1990-х годов армия и полиция в Мексике заказали несколько десятков таких машин.

https://ria.ru/20220516/vertolet-1788721158.html

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в мире, мексика, sikorsky aircraft, мехико