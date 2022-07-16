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На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье - РИА Новости, 16.07.2022
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На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье
На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье - РИА Новости, 16.07.2022
На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье
Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T04:15
2022-07-16T04:17
в мире
петер сийярто
украина
ссср
максим бужанский
венгрия
закарпатская область
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.Так парламентарий прокомментировал высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что у Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации" для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье.Он также предположил, что Киев должен указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.
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венгрия
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в мире, петер сийярто, украина, ссср, максим бужанский, венгрия, закарпатская область
04:15 16.07.2022 (обновлено: 04:17 16.07.2022)
 
На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье

Депутат Рады Бужанский: Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгров

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВенгерские военные патрулируют границу
Венгерские военные патрулируют границу - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Венгерские военные патрулируют границу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.
Так парламентарий прокомментировал высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что у Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации" для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье.
"Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. <...> Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии. — Прим. ред.)", — написал Бужанский.
Он также предположил, что Киев должен указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.
Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.
Вид на закарпатское село - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 03:05
Венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье, пишет NYT
 
В миреПетер СийяртоУкраинаСССРМаксим БужанскийВенгрияЗакарпатская область
 
 
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