04:15 16.07.2022 (обновлено: 04:17 16.07.2022)
На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье
Депутат Рады Бужанский: Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгров
Венгерские военные патрулируют границу. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.
Так парламентарий прокомментировал высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что у Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации" для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье.
"Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. <...> Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии. — Прим. ред.)", — написал Бужанский.
Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.