https://ria.ru/20220716/vengry-1802889541.html

На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье

На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье - РИА Новости, 16.07.2022

На Украине испугались ввода венгерских войск в Закарпатье

Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T04:15

2022-07-16T04:15

2022-07-16T04:17

в мире

петер сийярто

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ссср

максим бужанский

венгрия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.Так парламентарий прокомментировал высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что у Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации" для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье.Он также предположил, что Киев должен указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.

https://ria.ru/20220621/zakarpate-1796908334.html

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ссср

венгрия

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