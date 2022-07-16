https://ria.ru/20220716/vengriya-1802986648.html

На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру

На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру - РИА Новости, 16.07.2022

На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру

Потерявшегося кенгуру заметили вблизи поселения Кирайрет на севере Венгрии, в настоящее время ищут само животное и его владельца, сообщает портал hirado.hu. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T22:46

2022-07-16T22:46

2022-07-16T22:46

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/86/1519808648_0:104:1051:695_1920x0_80_0_0_e38ae0928b92ca55669118046f50a3e8.jpg

БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Потерявшегося кенгуру заметили вблизи поселения Кирайрет на севере Венгрии, в настоящее время ищут само животное и его владельца, сообщает портал hirado.hu."Сообщалось, что животное видели на дороге между Папхедь и Кирайрет. Судя по видеозаписи, кенгуру очень спокоен, и присутствие машины его особо не беспокоило, пока он переходил дорогу. Сообщается, что местная охотничья ассоциация и власти уже ищут потерявшееся животное, о котором пока неизвестно, откуда оно сбежало и кому может принадлежать. В Венгрии частное лицо может содержать кенгуру Беннетта", - говорится в сообщении. Портал публикует также видео из соцсетей, на котором видно, как кенгуру переходит дорогу.Отмечается также, что это уже не первый подобный случай за последнее время. В воскресенье в будапештском районе Чепель полиции сообщили о кенгуру, бродящем по улице в два часа ночи. Как отмечает hirado.hu, животное было поймано только после пятичасовой погони, в настоящее время уже нашелся его хозяин, а сам кенгуру временно находится на карантине в столичном зоопарке.

https://ria.ru/20210514/kenguru-1732342979.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия