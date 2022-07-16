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На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру - РИА Новости, 16.07.2022
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На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру
На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру - РИА Новости, 16.07.2022
На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру
Потерявшегося кенгуру заметили вблизи поселения Кирайрет на севере Венгрии, в настоящее время ищут само животное и его владельца, сообщает портал hirado.hu. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T22:46
2022-07-16T22:46
венгрия
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Потерявшегося кенгуру заметили вблизи поселения Кирайрет на севере Венгрии, в настоящее время ищут само животное и его владельца, сообщает портал hirado.hu."Сообщалось, что животное видели на дороге между Папхедь и Кирайрет. Судя по видеозаписи, кенгуру очень спокоен, и присутствие машины его особо не беспокоило, пока он переходил дорогу. Сообщается, что местная охотничья ассоциация и власти уже ищут потерявшееся животное, о котором пока неизвестно, откуда оно сбежало и кому может принадлежать. В Венгрии частное лицо может содержать кенгуру Беннетта", - говорится в сообщении. Портал публикует также видео из соцсетей, на котором видно, как кенгуру переходит дорогу.Отмечается также, что это уже не первый подобный случай за последнее время. В воскресенье в будапештском районе Чепель полиции сообщили о кенгуру, бродящем по улице в два часа ночи. Как отмечает hirado.hu, животное было поймано только после пятичасовой погони, в настоящее время уже нашелся его хозяин, а сам кенгуру временно находится на карантине в столичном зоопарке.
https://ria.ru/20210514/kenguru-1732342979.html
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венгрия
22:46 16.07.2022
 
На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру

Портал hirado.hu: на севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру

© Фото : RileypieКенгуру
Кенгуру - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Rileypie
Кенгуру. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Потерявшегося кенгуру заметили вблизи поселения Кирайрет на севере Венгрии, в настоящее время ищут само животное и его владельца, сообщает портал hirado.hu.
"Сообщалось, что животное видели на дороге между Папхедь и Кирайрет. Судя по видеозаписи, кенгуру очень спокоен, и присутствие машины его особо не беспокоило, пока он переходил дорогу. Сообщается, что местная охотничья ассоциация и власти уже ищут потерявшееся животное, о котором пока неизвестно, откуда оно сбежало и кому может принадлежать. В Венгрии частное лицо может содержать кенгуру Беннетта", - говорится в сообщении. Портал публикует также видео из соцсетей, на котором видно, как кенгуру переходит дорогу.
Отмечается также, что это уже не первый подобный случай за последнее время. В воскресенье в будапештском районе Чепель полиции сообщили о кенгуру, бродящем по улице в два часа ночи. Как отмечает hirado.hu, животное было поймано только после пятичасовой погони, в настоящее время уже нашелся его хозяин, а сам кенгуру временно находится на карантине в столичном зоопарке.
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