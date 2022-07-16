Большую часть украинских сержантов готовили иностранцы
Большую часть украинских сержантов готовили инструкторы из Швеции, Канады и Литвы
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Семь из одиннадцати ежегодных курсов для сержантского состава украинских войск в 2021 году вели инструкторы из Швеции, а также Канады, Литвы и еще ряда стран-членов блока НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Информация получена из оказавшегося в распоряжении РИА Новости украинского "Каталога курсов, которые будут проводиться в центрах подготовки сержантского состава, учебных центрах и заведениях в рамках системы многоуровневой подготовки сержантского (старшинского) состава в 2021 году", подписанного главнокомандующим украинскими военными, генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком 21 сентября 2020 года.
При этом обязательным условием участия в курсах, которые велись без участия иностранных инструкторов, являлось прохождение курсов с их участием ранее. В документах отдельно указано, что для участия в обучении желательно знание английского языка на уровне CMP 1 или CMP 2.
Программы подготовки включали в себя элементы обучения актуальным стандартам управления, принятым в блоке НАТО. Курс лидерства базового уровня включал в себя НАТОвские стандарты управления подразделениями на тактическом уровне TLP. В программе курса лидерства повышенного уровня фигурировали "процедуры принятия военных решений - MDMP", а в курсе лидерства высшего уровня - "ознакомление со стандартизированной процедурой НАТО для принятия военных решений при проведении объединенных операций - JOPP".