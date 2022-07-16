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Большую часть украинских сержантов готовили иностранцы - РИА Новости, 16.07.2022
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Большую часть украинских сержантов готовили иностранцы
Большую часть украинских сержантов готовили иностранцы - РИА Новости, 16.07.2022
Большую часть украинских сержантов готовили иностранцы
Семь из одиннадцати ежегодных курсов для сержантского состава украинских войск в 2021 году вели инструкторы из Швеции, а также Канады, Литвы и еще ряда... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:18
2022-07-16T16:18
в мире
руслан хомчак
нато
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ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Семь из одиннадцати ежегодных курсов для сержантского состава украинских войск в 2021 году вели инструкторы из Швеции, а также Канады, Литвы и еще ряда стран-членов блока НАТО, передает корреспондент РИА Новости.Информация получена из оказавшегося в распоряжении РИА Новости украинского "Каталога курсов, которые будут проводиться в центрах подготовки сержантского состава, учебных центрах и заведениях в рамках системы многоуровневой подготовки сержантского (старшинского) состава в 2021 году", подписанного главнокомандующим украинскими военными, генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком 21 сентября 2020 года.При этом обязательным условием участия в курсах, которые велись без участия иностранных инструкторов, являлось прохождение курсов с их участием ранее. В документах отдельно указано, что для участия в обучении желательно знание английского языка на уровне CMP 1 или CMP 2.Программы подготовки включали в себя элементы обучения актуальным стандартам управления, принятым в блоке НАТО. Курс лидерства базового уровня включал в себя НАТОвские стандарты управления подразделениями на тактическом уровне TLP. В программе курса лидерства повышенного уровня фигурировали "процедуры принятия военных решений - MDMP", а в курсе лидерства высшего уровня - "ознакомление со стандартизированной процедурой НАТО для принятия военных решений при проведении объединенных операций - JOPP".
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html
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60
353
60
в мире, руслан хомчак, нато
16:18 16.07.2022
 
Большую часть украинских сержантов готовили иностранцы

Большую часть украинских сержантов готовили инструкторы из Швеции, Канады и Литвы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Семь из одиннадцати ежегодных курсов для сержантского состава украинских войск в 2021 году вели инструкторы из Швеции, а также Канады, Литвы и еще ряда стран-членов блока НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Информация получена из оказавшегося в распоряжении РИА Новости украинского "Каталога курсов, которые будут проводиться в центрах подготовки сержантского состава, учебных центрах и заведениях в рамках системы многоуровневой подготовки сержантского (старшинского) состава в 2021 году", подписанного главнокомандующим украинскими военными, генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком 21 сентября 2020 года.
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При этом обязательным условием участия в курсах, которые велись без участия иностранных инструкторов, являлось прохождение курсов с их участием ранее. В документах отдельно указано, что для участия в обучении желательно знание английского языка на уровне CMP 1 или CMP 2.
Программы подготовки включали в себя элементы обучения актуальным стандартам управления, принятым в блоке НАТО. Курс лидерства базового уровня включал в себя НАТОвские стандарты управления подразделениями на тактическом уровне TLP. В программе курса лидерства повышенного уровня фигурировали "процедуры принятия военных решений - MDMP", а в курсе лидерства высшего уровня - "ознакомление со стандартизированной процедурой НАТО для принятия военных решений при проведении объединенных операций - JOPP".
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