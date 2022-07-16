https://ria.ru/20220716/ukraina-1802932043.html

Джабаров назвал самый быстрый способ вернуть контакты с Европой

Джабаров назвал самый быстрый способ вернуть контакты с Европой - РИА Новости, 16.07.2022

Джабаров назвал самый быстрый способ вернуть контакты с Европой

Успешное для России завершение спецоперации на Украине является самым верным способом для ностальгирующих по контактам с Европой россиян вернуться к прежней... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:14

2022-07-16T14:14

2022-07-16T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Успешное для России завершение спецоперации на Украине является самым верным способом для ностальгирующих по контактам с Европой россиян вернуться к прежней жизни, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Сейчас иногда слышишь высказывания, что из-за событий на Украине европейские страны рвут с нами связи, прерваны деловые и личные поездки, закрылись для нас популярные туристические маршруты в Европу", - написал сенатор в своем Telegram-канале.На это, по словам Джабарова, хочется ответить следующим образом: "Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете - это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине"."И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения", - заключил парламентарий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801424828.html

https://ria.ru/20220630/mir-1799144181.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин