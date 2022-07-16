https://ria.ru/20220716/ukraina-1802927989.html

Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима

Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима - РИА Новости, 16.07.2022

Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима

Независимая журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса, пишет The Grayzone. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:39

2022-07-16T13:39

2022-07-16T14:03

в мире

донбасс

владимир путин

луганская народная республика

германия

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Независимая журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса, пишет The Grayzone.Репортер также отметила, что жители Донбасса шокированы и расстроены тем, что западные СМИ скрывают правду."Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка", — добавила она.Ранее СМИ сообщали, что в Германии против Липп завели дело из-за репортажей про зверства киевских властей. Ей грозит три года тюрьмы. В материалах расследования указывается, что сюжеты журналистки могут "расколоть немецкое общество".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел республик, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.

https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

луганская народная республика

германия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, владимир путин, луганская народная республика, германия, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии