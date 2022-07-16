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Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима - РИА Новости, 16.07.2022
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Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима
Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима - РИА Новости, 16.07.2022
Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима
Независимая журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса, пишет The Grayzone. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:39
2022-07-16T14:03
в мире
донбасс
владимир путин
луганская народная республика
германия
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Независимая журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса, пишет The Grayzone.Репортер также отметила, что жители Донбасса шокированы и расстроены тем, что западные СМИ скрывают правду."Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка", — добавила она.Ранее СМИ сообщали, что в Германии против Липп завели дело из-за репортажей про зверства киевских властей. Ей грозит три года тюрьмы. В материалах расследования указывается, что сюжеты журналистки могут "расколоть немецкое общество".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел республик, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html
https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html
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донбасс
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в мире, донбасс, владимир путин, луганская народная республика, германия, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии
13:39 16.07.2022 (обновлено: 14:03 16.07.2022)
 
Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима

The Grayzone: журналистка из Германии Липп рассказала о преступлениях ВСУ в Донецке

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области
Военнослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Независимая журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса, пишет The Grayzone.

"Люди здесь (в Донецке. — Прим. ред.) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища", — рассказала Липп в интервью изданию.

Репортер также отметила, что жители Донбасса шокированы и расстроены тем, что западные СМИ скрывают правду.
"Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка", — добавила она.
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Ранее СМИ сообщали, что в Германии против Липп завели дело из-за репортажей про зверства киевских властей. Ей грозит три года тюрьмы. В материалах расследования указывается, что сюжеты журналистки могут "расколоть немецкое общество".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел республик, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
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