13:39 16.07.2022 (обновлено: 14:03 16.07.2022)
Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима
The Grayzone: журналистка из Германии Липп рассказала о преступлениях ВСУ в Донецке
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Независимая журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса, пишет The Grayzone.
"Люди здесь (в Донецке. — Прим. ред.) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища", — рассказала Липп в интервью изданию.
Репортер также отметила, что жители Донбасса шокированы и расстроены тем, что западные СМИ скрывают правду.
"Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка", — добавила она.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии против Липп завели дело из-за репортажей про зверства киевских властей. Ей грозит три года тюрьмы. В материалах расследования указывается, что сюжеты журналистки могут "расколоть немецкое общество".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел республик, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.