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Силы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/ukraina-1802908239.html
Силы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой
Силы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой - РИА Новости, 16.07.2022
Силы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" из 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожил элемент укреплений украинских военных... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:25
2022-07-16T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
javelin (птрк)
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ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" из 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожил элемент укреплений украинских военных под Авдеевкой, сообщает корреспондент РИА Новости.При использовании ПТРК "Конкурс" применяются противотанковые управляемые ракеты. Данная система представляет собой отечественный аналог шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW и американских систем Javelin.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802218356.html
донецкая народная республика
россия
украина
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Эксклюзивные кадры боевой работы расчета ПТРК "Конкурс"
Эксклюзивные кадры боевой работы расчета ПТРК "Конкурс" из 9-го полка Народной милиции ДНР по позициям украинских боевиков в районе Авдеевки. Уничтожены элементы фронтового укрепрайона националистов.
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр
10:25 16.07.2022 (обновлено: 16:24 16.07.2022)
 
Силы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой

Бойцы ДНР при помощи ПТРК "Конкурс" уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" из 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожил элемент укреплений украинских военных под Авдеевкой, сообщает корреспондент РИА Новости.
При использовании ПТРК "Конкурс" применяются противотанковые управляемые ракеты. Данная система представляет собой отечественный аналог шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW и американских систем Javelin.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:35
Глава МИД Украины заявил, что будет требовать создания трибунала для России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассJavelin (ПТРК)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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