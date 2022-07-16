https://ria.ru/20220716/ukraina-1802908239.html

Силы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой

Силы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой - РИА Новости, 16.07.2022

Силы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" из 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожил элемент укреплений украинских военных... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T10:25

2022-07-16T10:25

2022-07-16T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

украина

донбасс

javelin (птрк)

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ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" из 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожил элемент укреплений украинских военных под Авдеевкой, сообщает корреспондент РИА Новости.При использовании ПТРК "Конкурс" применяются противотанковые управляемые ракеты. Данная система представляет собой отечественный аналог шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW и американских систем Javelin.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802218356.html

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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Эксклюзивные кадры боевой работы расчета ПТРК "Конкурс" Эксклюзивные кадры боевой работы расчета ПТРК "Конкурс" из 9-го полка Народной милиции ДНР по позициям украинских боевиков в районе Авдеевки. Уничтожены элементы фронтового укрепрайона националистов. 2022-07-16T10:25 true PT0M53S

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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр