https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html

"Первый красавец и патриот". Кто на самом деле доведет Украину до развала

"Первый красавец и патриот". Кто на самом деле доведет Украину до развала - РИА Новости, 16.07.2022

"Первый красавец и патриот". Кто на самом деле доведет Украину до развала

Между президентом Украины и руководством Генштаба возникли серьезные противоречия, сообщают местные СМИ. Слухи о военном перевороте в Киеве ходили еще в марте,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:03

валерий залужный

марк милли

алексей резников

украина

сша

киевская область

вооруженные силы украины

институт стран снг

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Между президентом Украины и руководством Генштаба возникли серьезные противоречия, сообщают местные СМИ. Слухи о военном перевороте в Киеве ходили еще в марте, но тогда Владимир Зеленский удержал ситуацию под контролем. Однако по мере отступления ВСУ внутренний конфликт усилился. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Президентская ревностьПопулярность главкома ВСУ Валерия Залужного взлетела до небес после того, как Россия вывела войска из Киевской области. В нем увидели образец защитника родины и чуть ли ни первого красавца страны.Еще с весны аналитики говорят, что Залужный мог бы составить серьезную конкуренцию Зеленскому на президентских выборах. Глава государства ревнует сограждан к главкому, утверждают СМИ.По одной из версий, именно поэтому представители команды Зеленского с начала июня один за другим рассказывают о катастрофических потерях украинской армии: 500 убитых и раненых в сутки, теперь — тысяча. Кроме того, президент публично обрушился на Залужного с критикой снабжения войск. Якобы журналисты сообщили ему, что солдатам не хватает средств индивидуальной защиты, а командование проблем не видит."Группа поддержки" Залужного указала: экипировкой должны заниматься в Минобороны — ведомстве Алексея Резникова, соратника Зеленского. В ответ в Офисе президента зазвучали голоса о том, что окружение генерала манипулирует им в собственных корыстных интересах.Разногласия в стратегииВ украинских медиа периодически обсуждают разногласия между военным и политическим руководством по поводу боевых действий. Например, главком якобы требовал вывести войска из Лисичанска и Северодонецка, а глава государства, наоборот, хотел до конца удерживать город.Похожая ситуация была с "Азовсталью" в Мариуполе и на других важных участках фронта. Украинские военные записывали видеообращения с жалобами на плохое снабжение, низкую подготовку офицерского состава, заведомо невыполнимые приказы. А советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что к военному командованию "много претензий".Волонтеры обвинили Арестовича в "политической игре на костях", попытке переложить ответственность за поражение на армию. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут напомнил, как Зеленский за три месяца до начала спецоперации уверял, что боевых действий с Россией не будет. Руководитель центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин сообщил, что, если Арестовича не уволят, его критику в адрес ВСУ расценят как заказ Офиса президента. Известный украинский журналист Юрий Бутусов предполагает, что команда Зеленского еще не раз атакует Генштаб, чтобы уйти от ответственности.Все для фронтаВ начале июля Генштаб запретил мужчинам, годным к службе, покидать место жительства. "Вы нужны своей стране!" — провозгласил главком ВСУ. Однако, вопреки тому, что украинские медиа регулярно сообщают о переполненных военкоматах и невиданном подъеме патриотизма, люди ответили на призыв волной недовольства.В Запорожской области женщины, защищая мужей и сыновей, не пустили военкомов в село. Возмутились волонтеры и бизнесмены, которым нужно постоянно перемещаться по стране. Заговорили о возвращении крепостного права.Вмешался Зеленский, пообещал во всем разобраться и публично попросил Генштаб больше не принимать самостоятельно подобных решений. Арестович добавил, что "война — слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным".Спустя пару дней Залужный отменил приказ и отправил его на доработку. При этом пожаловался, что различные силы манипулируют его идеей для дискредитации ВСУ. Отказываться от ужесточения мобилизации силовики не намерены. Наоборот, как сказал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, если боевые действия затянутся, в строй встанет большинство мужчин и значительная часть женщин.Но политическое руководство опасается бунта. Украинцы, находящиеся вдалеке от линии фронта, стараются жить, как ни в чем не бывало. Приказ Генштаба мог бы все изменить.Военная диктатураОпределенные сложности между Зеленским и Залужным есть, однако пока они далеки от критических, говорит политолог Ростислав Ищенко. Иначе президент поставил бы вопрос об отставке главкома. Тем не менее, очевидно, что Зеленский готов списать на военных вину за тяжелое положение Украины."Когда Генштаб запретил мужчинам покидать место жительства, он действовал в соответствии с законом, в котором написано, что для перемещения нужно разрешение военкомата. Но люди восприняли это остро, вот Зеленский и продемонстрировал лишний раз свою любовь к народу", — отмечает эксперт.Президент решает политические задачи, и для этого ему приходится иногда действовать вопреки желаниям военного командования, напоминает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. Разница между желаниями и возможностями особенно усиливается, когда армия терпит поражение."В военной среде все больше понимают, что Зеленский ориентируется прежде всего на США, а не интересы страны. Однако совсем не факт, что это недовольство может во что-то вылиться. Американские советники жестко контролируют ВСУ, они способны оперативно разоблачить любой заговор", — уверен он.По его мнению, США могут сделать фаворитом Залужного только в крайнем случае. Каким бы плохим президентом ни был Зеленский, он — законно избранный. Сместившая его военная хунта будет нелегитимной. В конце концов это приведет к окончательному развалу Украины.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html

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