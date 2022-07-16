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Израиль нанес удары по военному объекту в секторе Газа

Израиль нанес удары по военному объекту в секторе Газа - РИА Новости, 16.07.2022

Израиль нанес удары по военному объекту в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передает корреспондент РИА Новости в анклаве. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T05:40

2022-07-16T05:40

2022-07-16T05:40

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сектор газа

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ГАЗА, 16 июл — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передает корреспондент РИА Новости в анклаве.О том, есть ли жертвы, пока не сообщается.Ранее армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.

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в мире, израиль, сектор газа