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В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек - РИА Новости, 16.07.2022
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В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек - РИА Новости, 16.07.2022
В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
Правоохранители задержали жителя Новошахтинска Ростовской области, подозреваемого в убийстве четырех человек, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:20
2022-07-16T09:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новошахтинск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Новошахтинска Ростовской области, подозреваемого в убийстве четырех человек, сообщает СУСК России по региону.Как ранее сообщали правоохранители, в пятницу вечером в одной из квартир Новошахтинска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие - мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок госпитализирован."В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель", - говорится в сообщении.Указывается, что в ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах преступления.
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новошахтинск
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новошахтинск, ростовская область
09:20 16.07.2022 (обновлено: 09:21 16.07.2022)
 
В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

Жителя Новошахтинска задержали по подозрению в убийстве четырех человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Новошахтинска Ростовской области, подозреваемого в убийстве четырех человек, сообщает СУСК России по региону.
Как ранее сообщали правоохранители, в пятницу вечером в одной из квартир Новошахтинска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие - мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок госпитализирован.
"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Указывается, что в ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах преступления.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)НовошахтинскРостовская область
 
 
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