https://ria.ru/20220716/ubiystvo-1802901991.html

В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек - РИА Новости, 16.07.2022

В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

Правоохранители задержали жителя Новошахтинска Ростовской области, подозреваемого в убийстве четырех человек, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T09:20

2022-07-16T09:20

2022-07-16T09:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новошахтинск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Новошахтинска Ростовской области, подозреваемого в убийстве четырех человек, сообщает СУСК России по региону.Как ранее сообщали правоохранители, в пятницу вечером в одной из квартир Новошахтинска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие - мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок госпитализирован."В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель", - говорится в сообщении.Указывается, что в ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах преступления.

https://ria.ru/20220710/peterburg-1801565963.html

новошахтинск

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новошахтинск, ростовская область