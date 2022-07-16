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В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек - РИА Новости, 16.07.2022
В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
Правоохранители задержали жителя Новошахтинска Ростовской области, подозреваемого в убийстве четырех человек, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:20
2022-07-16T09:20
2022-07-16T09:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новошахтинск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Новошахтинска Ростовской области, подозреваемого в убийстве четырех человек, сообщает СУСК России по региону.Как ранее сообщали правоохранители, в пятницу вечером в одной из квартир Новошахтинска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие - мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок госпитализирован."В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель", - говорится в сообщении.Указывается, что в ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах преступления.
https://ria.ru/20220710/peterburg-1801565963.html
новошахтинск
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новошахтинск, ростовская область
09:20 16.07.2022 (обновлено: 09:21 16.07.2022)
В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
Жителя Новошахтинска задержали по подозрению в убийстве четырех человек