https://ria.ru/20220716/turbina-1802907206.html

"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины

"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины - РИА Новости, 16.07.2022

"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины

"Газпром" официально попросил у немецкой Siemens документы, которые позволяют вывезти турбину для "Северного потока", сообщается в Telegram-канале российской... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T10:13

2022-07-16T10:13

2022-07-16T12:40

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siemens

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джастин трюдо

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Газпром" официально попросил у немецкой Siemens документы, которые позволяют вывезти турбину для "Северного потока", сообщается в Telegram-канале российской компании. В компании подчеркнули, что рассчитывают на безусловное выполнение Siemens обязательств по сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода и обеспечение топливом европейских потребителей."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая". Причина заключалась в том, что Siemens не могла вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. Это подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.Сейчас "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. При этом некоторые страны — в том числе Германия и Австрия — высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.

https://ria.ru/20220713/pushkov-1802098136.html

https://ria.ru/20220715/turbiny-1802702786.html

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в мире, россия, канада, европа, газпром, siemens, северный поток, джастин трюдо, экономика