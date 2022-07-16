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"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины - РИА Новости, 16.07.2022
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"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины
"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины - РИА Новости, 16.07.2022
"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины
"Газпром" официально попросил у немецкой Siemens документы, которые позволяют вывезти турбину для "Северного потока", сообщается в Telegram-канале российской... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:13
2022-07-16T12:40
в мире
россия
канада
европа
газпром
siemens
северный поток
джастин трюдо
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Газпром" официально попросил у немецкой Siemens документы, которые позволяют вывезти турбину для "Северного потока", сообщается в Telegram-канале российской компании. В компании подчеркнули, что рассчитывают на безусловное выполнение Siemens обязательств по сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода и обеспечение топливом европейских потребителей."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая". Причина заключалась в том, что Siemens не могла вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. Это подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.Сейчас "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. При этом некоторые страны — в том числе Германия и Австрия — высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.
https://ria.ru/20220713/pushkov-1802098136.html
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в мире, россия, канада, европа, газпром, siemens, северный поток, джастин трюдо, экономика
10:13 16.07.2022 (обновлено: 12:40 16.07.2022)
 
"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины

"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины для КС "Портовая"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток"
Готовая часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Газпром" официально попросил у немецкой Siemens документы, которые позволяют вывезти турбину для "Северного потока", сообщается в Telegram-канале российской компании.

"Пятнадцатого июля "Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС "Портовая" — критически важного объекта для газопровода "Северный поток", и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей", — говорится в публикации.

В компании подчеркнули, что рассчитывают на безусловное выполнение Siemens обязательств по сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода и обеспечение топливом европейских потребителей.
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая". Причина заключалась в том, что Siemens не могла вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.
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На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. Это подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.
Сейчас "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. При этом некоторые страны — в том числе Германия и Австрия — высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.
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