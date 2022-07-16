10:13 16.07.2022 (обновлено: 12:40 16.07.2022)
"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины
"Газпром" попросил Siemens предоставить разрешение для вывоза турбины для КС "Портовая"
Готовая часть газопровода "Северный поток" . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Газпром" официально попросил у немецкой Siemens документы, которые позволяют вывезти турбину для "Северного потока", сообщается в Telegram-канале российской компании.
"Пятнадцатого июля "Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС "Портовая" — критически важного объекта для газопровода "Северный поток", и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей", — говорится в публикации.
В компании подчеркнули, что рассчитывают на безусловное выполнение Siemens обязательств по сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода и обеспечение топливом европейских потребителей.
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая". Причина заключалась в том, что Siemens не могла вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.
На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. Это подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.