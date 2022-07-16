https://ria.ru/20220716/tula-1802972826.html

В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб

В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб - РИА Новости, 17.07.2022

В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб

В Тульской области сошли с рельсов грузовые вагоны с металлом, один человек погиб, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-16T19:32

2022-07-16T19:32

2022-07-17T09:22

происшествия

тульская область

московская железная дорога

тула

орел

елец

ржд

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Тульской области сошли с рельсов грузовые вагоны с металлом, один человек погиб, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.По данным РЖД, наиболее вероятная причина произошедшего — действия третьих лиц при хищении металлов. Информация о пострадавших уточняется.Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, для пассажирских поездов составили альтернативные маршруты. К пунктам назначения они проследуют через Елец, Орел и Тулу. При этом в ведомстве предупредили о задержке нескольких составов южного направления.На место ЧП направили восстановительный поезд. Тульская транспортная прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20220624/podzhog-1797734815.html

тульская область

тула

орел

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происшествия, тульская область, московская железная дорога, тула, орел, елец, ржд