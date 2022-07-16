19:32 16.07.2022 (обновлено: 09:22 17.07.2022)
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб
В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд с металлом, один человек погиб
© Фото : пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФНа месте схода 12 вагонов грузового состава в Тульской области
© Фото : пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Тульской области сошли с рельсов грузовые вагоны с металлом, один человек погиб, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
"Около 15:2 в районе станции Полунино на перегоне Узловая-3 — Жданка произошел сход нескольких вагонов грузового поезда. Временно приостановлено движение поездов на вышеуказанном участке", — говорится в заявлении.
По данным РЖД, наиболее вероятная причина произошедшего — действия третьих лиц при хищении металлов. Информация о пострадавших уточняется.
Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, для пассажирских поездов составили альтернативные маршруты. К пунктам назначения они проследуют через Елец, Орел и Тулу. При этом в ведомстве предупредили о задержке нескольких составов южного направления.
На место ЧП направили восстановительный поезд. Тульская транспортная прокуратура проводит проверку.
24 июня, 08:49На Ямале пассажир поджег вагон поезда