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В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб - РИА Новости, 17.07.2022
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В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб - РИА Новости, 17.07.2022
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб
В Тульской области сошли с рельсов грузовые вагоны с металлом, один человек погиб, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-16T19:32
2022-07-17T09:22
происшествия
тульская область
московская железная дорога
тула
орел
елец
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Тульской области сошли с рельсов грузовые вагоны с металлом, один человек погиб, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.По данным РЖД, наиболее вероятная причина произошедшего — действия третьих лиц при хищении металлов. Информация о пострадавших уточняется.Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, для пассажирских поездов составили альтернативные маршруты. К пунктам назначения они проследуют через Елец, Орел и Тулу. При этом в ведомстве предупредили о задержке нескольких составов южного направления.На место ЧП направили восстановительный поезд. Тульская транспортная прокуратура проводит проверку.
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происшествия, тульская область, московская железная дорога, тула, орел, елец, ржд
19:32 16.07.2022 (обновлено: 09:22 17.07.2022)
 
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, один человек погиб

В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд с металлом, один человек погиб

© Фото : пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФНа месте схода 12 вагонов грузового состава в Тульской области
На месте схода 12 вагонов грузового состава в Тульской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Тульской области сошли с рельсов грузовые вагоны с металлом, один человек погиб, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Около 15:2 в районе станции Полунино на перегоне Узловая-3 — Жданка произошел сход нескольких вагонов грузового поезда. Временно приостановлено движение поездов на вышеуказанном участке", — говорится в заявлении.

По данным РЖД, наиболее вероятная причина произошедшего — действия третьих лиц при хищении металлов. Информация о пострадавших уточняется.
Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, для пассажирских поездов составили альтернативные маршруты. К пунктам назначения они проследуют через Елец, Орел и Тулу. При этом в ведомстве предупредили о задержке нескольких составов южного направления.
На место ЧП направили восстановительный поезд. Тульская транспортная прокуратура проводит проверку.
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ПроисшествияТульская областьМосковская железная дорогаТулаОрелЕлецРЖД
 
 
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