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Народная милиция ДНР захватила в качестве трофеев оружие натовского образца - РИА Новости, 16.07.2022
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https://ria.ru/20220716/trofei-1802941490.html
Народная милиция ДНР захватила в качестве трофеев оружие натовского образца
Народная милиция ДНР захватила в качестве трофеев оружие натовского образца - РИА Новости, 16.07.2022
Народная милиция ДНР захватила в качестве трофеев оружие натовского образца
Подразделения Народной милиции ДНР захватили в качестве трофеев стрелковое оружие натовского образца, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:34
2022-07-16T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
нато
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ДНР захватили в качестве трофеев стрелковое оружие натовского образца, передает корреспондент РИА Новости.Бойцы добыли трофеи на позициях украинских националистов. Среди образцов оружия — пистолет-пулемет Heckler&amp;Koch МР-5, разработанный в Германии и произведенный в Турции, а также копия израильского пулемета Negev, которую выпускает по лицензии украинский оружейный завод "Форт".В начале июля в освобожденном Лисичанске организовали выставку трофейного украинского вооружения. Среди прочего там были и поставленные Западом противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, британские бронеавтомобили Saxon, пулеметы чешского производства, бесшумные 60-миллиметровые мины для легких минометов, а также 155-миллиметровые снаряды для гаубиц. На этой неделе бойцам ЛНР впервые удалось захватить и саму американскую гаубицу М777.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220708/vsu-1801244702.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, нато
15:34 16.07.2022 (обновлено: 19:47 16.07.2022)
 
Народная милиция ДНР захватила в качестве трофеев оружие натовского образца

Народная милиция ДНР захватила в качестве трофеев стрелковое оружие натовского образца

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ДНР захватили в качестве трофеев стрелковое оружие натовского образца, передает корреспондент РИА Новости.
Бойцы добыли трофеи на позициях украинских националистов. Среди образцов оружия — пистолет-пулемет Heckler&Koch МР-5, разработанный в Германии и произведенный в Турции, а также копия израильского пулемета Negev, которую выпускает по лицензии украинский оружейный завод "Форт".
В начале июля в освобожденном Лисичанске организовали выставку трофейного украинского вооружения. Среди прочего там были и поставленные Западом противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, британские бронеавтомобили Saxon, пулеметы чешского производства, бесшумные 60-миллиметровые мины для легких минометов, а также 155-миллиметровые снаряды для гаубиц. На этой неделе бойцам ЛНР впервые удалось захватить и саму американскую гаубицу М777.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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