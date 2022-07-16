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New York Times назвал причину смерти бывшей жены Трампа
New York Times назвал причину смерти бывшей жены Трампа - РИА Новости, 16.07.2022
New York Times назвал причину смерти бывшей жены Трампа
Причиной смерти Иваны Трамп, бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай, сообщила газета New York Times со ссылкой на заявление... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T02:56
2022-07-16T02:56
2022-07-16T09:24
в мире
ивана трамп
нью-йорк (город)
чехословакия
дональд трамп
дональд трамп-младший
иванка трамп
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Причиной смерти Иваны Трамп, бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай, сообщила газета New York Times со ссылкой на заявление главного судмедэксперта Нью-Йорка.В четверг Трамп сообщил, что его бывшая супруга скончалась в своем доме в Нью-Йорке. СМИ сообщили, что она была обнаружена у лестницы на первом этаже своего дома в Нью-Йорке. Сообщалось, что полиция начала расследование ее смерти, однако следователи предположили, что женщина просто упала.В заявлении главного судмедэксперта города говорится, что бывшая супруга Трампа скончалась в результате несчастного случая от травм туловища.Ивана Трамп родилась в 1949 году в Чехословакии, вышла замуж за Трампа в 1977-м, а развелась в 1992-м. От этого брака у пары остались трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик.
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02:56 16.07.2022 (обновлено: 09:24 16.07.2022)
New York Times назвал причину смерти бывшей жены Трампа
New York Times: причиной смерти бывшей жены Трампа Иваны стал несчастный случай