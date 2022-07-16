https://ria.ru/20220716/tramp-1802887644.html

New York Times назвал причину смерти бывшей жены Трампа

New York Times назвал причину смерти бывшей жены Трампа - РИА Новости, 16.07.2022

New York Times назвал причину смерти бывшей жены Трампа

Причиной смерти Иваны Трамп, бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай, сообщила газета New York Times со ссылкой на заявление... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T02:56

2022-07-16T02:56

2022-07-16T09:24

в мире

ивана трамп

нью-йорк (город)

чехословакия

дональд трамп

дональд трамп-младший

иванка трамп

эрик трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802599669_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_7ee0ad40fc67319150491f82c1086008.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Причиной смерти Иваны Трамп, бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай, сообщила газета New York Times со ссылкой на заявление главного судмедэксперта Нью-Йорка.В четверг Трамп сообщил, что его бывшая супруга скончалась в своем доме в Нью-Йорке. СМИ сообщили, что она была обнаружена у лестницы на первом этаже своего дома в Нью-Йорке. Сообщалось, что полиция начала расследование ее смерти, однако следователи предположили, что женщина просто упала.В заявлении главного судмедэксперта города говорится, что бывшая супруга Трампа скончалась в результате несчастного случая от травм туловища.Ивана Трамп родилась в 1949 году в Чехословакии, вышла замуж за Трампа в 1977-м, а развелась в 1992-м. От этого брака у пары остались трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик.

нью-йорк (город)

чехословакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ивана трамп, нью-йорк (город), чехословакия, дональд трамп, дональд трамп-младший, иванка трамп, эрик трамп