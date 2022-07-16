https://ria.ru/20220716/tornado-s-1802888940.html

Источник назвал преимущества снарядов "Торнадо-С" перед HIMARS

Источник назвал преимущества снарядов "Торнадо-С" перед HIMARS - РИА Новости, 16.07.2022

Источник назвал преимущества снарядов "Торнадо-С" перед HIMARS

Управляемые снаряды новейшей российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" показали высокую точность и эффективность на Украине, у этого... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T03:38

2022-07-16T03:38

2022-07-16T03:45

армия

торнадо-с

рсзо himars

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148495/92/1484959279_0:101:1067:701_1920x0_80_0_0_169a96922b0e87050dd88357a026f5ed.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Управляемые снаряды новейшей российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" показали высокую точность и эффективность на Украине, у этого оружия есть преимущества перед управляемыми снарядами американских РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что "управляемые снаряды "Торнадо" превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS как по дальности стрельбы и мощности боевой части, так и по точности попадания — их круговое вероятное отклонение составляет в среднем пять-семь метров".По данным открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые отличаются повышенной дальностью стрельбы — 120 километров. Снаряды оснащены бесплатформенной инерциально-навигационной системой управления и системой спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете в головной части снаряда размещены аэродинамические рули, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов.РЗСО "Торнадо-С" создана на базе системы "Смерч" и поставляется в российские войска с 2019 года.

https://ria.ru/20220713/propaganda-1802095208.html

https://ria.ru/20220518/smerch-1789173522.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армия, торнадо-с, рсзо himars, россия, москва