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Источник назвал преимущества снарядов "Торнадо-С" перед HIMARS - РИА Новости, 16.07.2022
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Источник назвал преимущества снарядов "Торнадо-С" перед HIMARS
Источник назвал преимущества снарядов "Торнадо-С" перед HIMARS - РИА Новости, 16.07.2022
Источник назвал преимущества снарядов "Торнадо-С" перед HIMARS
Управляемые снаряды новейшей российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" показали высокую точность и эффективность на Украине, у этого... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T03:38
2022-07-16T03:45
армия
торнадо-с
рсзо himars
россия
москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Управляемые снаряды новейшей российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" показали высокую точность и эффективность на Украине, у этого оружия есть преимущества перед управляемыми снарядами американских РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что "управляемые снаряды "Торнадо" превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS как по дальности стрельбы и мощности боевой части, так и по точности попадания — их круговое вероятное отклонение составляет в среднем пять-семь метров".По данным открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые отличаются повышенной дальностью стрельбы — 120 километров. Снаряды оснащены бесплатформенной инерциально-навигационной системой управления и системой спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете в головной части снаряда размещены аэродинамические рули, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов.РЗСО "Торнадо-С" создана на базе системы "Смерч" и поставляется в российские войска с 2019 года.
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армия, торнадо-с, рсзо himars, россия, москва
03:38 16.07.2022 (обновлено: 03:45 16.07.2022)
 
Источник назвал преимущества снарядов "Торнадо-С" перед HIMARS

Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Торнадо-С". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Управляемые снаряды новейшей российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" показали высокую точность и эффективность на Украине, у этого оружия есть преимущества перед управляемыми снарядами американских РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В рамках специальной военной операции на Украине российскими ракетными войсками и артиллерией успешно применяются управляемые реактивные снаряды РСЗО "Торнадо-С". Они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей, в частности, при уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что "управляемые снаряды "Торнадо" превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS как по дальности стрельбы и мощности боевой части, так и по точности попадания — их круговое вероятное отклонение составляет в среднем пять-семь метров".
По данным открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые отличаются повышенной дальностью стрельбы — 120 километров. Снаряды оснащены бесплатформенной инерциально-навигационной системой управления и системой спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете в головной части снаряда размещены аэродинамические рули, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.
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Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов.
РЗСО "Торнадо-С" создана на базе системы "Смерч" и поставляется в российские войска с 2019 года.
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