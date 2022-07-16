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Tetra Pak не обсуждает продажу российской "дочки", сообщили в Минпромторге - РИА Новости, 16.07.2022
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Tetra Pak не обсуждает продажу российской "дочки", сообщили в Минпромторге
Tetra Pak не обсуждает продажу российской "дочки", сообщили в Минпромторге - РИА Новости, 16.07.2022
Tetra Pak не обсуждает продажу российской "дочки", сообщили в Минпромторге
Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak пока не обсуждает продажу дочерней компании в России (АО "Тетра Пак"), завод в стране... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T07:25
2022-07-16T07:25
экономика
россия
tetra pak
москва
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak пока не обсуждает продажу дочерней компании в России (АО "Тетра Пак"), завод в стране продолжает работу, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.В конце мая источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Однако позже в пресс-службе компании в РФ опровергли эту информацию, заявив агентству, что международный производитель упаковки продолжает работать на российском рынке."Пока об этом (о продаже — ред.) речи нет", — сказал Евтухов.Что касается самого предприятия, продолжил он, то завод "работает, и остановить его практически невозможно".Евтухов подчеркнул, что решение о продаже, если оно будет принято, должно соответствовать тем условиям, которые сегодня существуют в РФ в отношении активов недружественных государств: во-первых, дороже, чем за 50% рыночной стоимости, продать такой объект не получится. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев есть требование о перечислении средств в российский банк и в национальной российской валюте.
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экономика, россия, tetra pak, москва, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
07:25 16.07.2022
 
Tetra Pak не обсуждает продажу российской "дочки", сообщили в Минпромторге

Замминистра Евтухов: Tetra Pak пока не обсуждает продажу российской "дочки"

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРабота завода компании Tetra Pak в подмосковной Лобне
Работа завода компании Tetra Pak в подмосковной Лобне - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Работа завода компании Tetra Pak в подмосковной Лобне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak пока не обсуждает продажу дочерней компании в России (АО "Тетра Пак"), завод в стране продолжает работу, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
В конце мая источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Однако позже в пресс-службе компании в РФ опровергли эту информацию, заявив агентству, что международный производитель упаковки продолжает работать на российском рынке.
"Пока об этом (о продаже — ред.) речи нет", — сказал Евтухов.
Что касается самого предприятия, продолжил он, то завод "работает, и остановить его практически невозможно".
Евтухов подчеркнул, что решение о продаже, если оно будет принято, должно соответствовать тем условиям, которые сегодня существуют в РФ в отношении активов недружественных государств: во-первых, дороже, чем за 50% рыночной стоимости, продать такой объект не получится. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев есть требование о перечислении средств в российский банк и в национальной российской валюте.
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ЭкономикаРоссияTetra PakМоскваВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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