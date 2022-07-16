https://ria.ru/20220716/tetrapak-1802893529.html

Tetra Pak не обсуждает продажу российской "дочки", сообщили в Минпромторге

Tetra Pak не обсуждает продажу российской "дочки", сообщили в Минпромторге - РИА Новости, 16.07.2022

Tetra Pak не обсуждает продажу российской "дочки", сообщили в Минпромторге

Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak пока не обсуждает продажу дочерней компании в России (АО "Тетра Пак"), завод в стране... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T07:25

2022-07-16T07:25

2022-07-16T07:25

экономика

россия

tetra pak

москва

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak пока не обсуждает продажу дочерней компании в России (АО "Тетра Пак"), завод в стране продолжает работу, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.В конце мая источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Однако позже в пресс-службе компании в РФ опровергли эту информацию, заявив агентству, что международный производитель упаковки продолжает работать на российском рынке."Пока об этом (о продаже — ред.) речи нет", — сказал Евтухов.Что касается самого предприятия, продолжил он, то завод "работает, и остановить его практически невозможно".Евтухов подчеркнул, что решение о продаже, если оно будет принято, должно соответствовать тем условиям, которые сегодня существуют в РФ в отношении активов недружественных государств: во-первых, дороже, чем за 50% рыночной стоимости, продать такой объект не получится. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев есть требование о перечислении средств в российский банк и в национальной российской валюте.

https://ria.ru/20220618/tsellyuloza-1796414712.html

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экономика, россия, tetra pak, москва, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)