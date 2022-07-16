https://ria.ru/20220716/stskk-1802989408.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром по Еленовке

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром по Еленовке - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром по Еленовке

Украинские войска в 22.30 обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив 12 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T23:44

2022-07-16T23:44

2022-07-16T23:44

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив 12 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина