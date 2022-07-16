https://ria.ru/20220716/stskk-1802989408.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром по Еленовке
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром по Еленовке - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром по Еленовке
Украинские войска в 22.30 обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив 12 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T23:44
2022-07-16T23:44
2022-07-16T23:44
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив 12 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром по Еленовке
СЦКК: украинские войска выпустили 12 снарядов калибром по Еленовке