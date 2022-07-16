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Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску - РИА Новости, 16.07.2022
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Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску
Украинские войска в 21.30 обстреляли Алчевск, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T23:26
2022-07-16T23:26
в мире
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
россия
киев
украина
нато
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.30 обстреляли Алчевск, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, россия, киев, украина, нато, министерство обороны сша
23:26 16.07.2022
 
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

СЦКК: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.30 обстреляли Алчевск, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Британские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Британский спецназ учил украинцев пытать и убивать пленных
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияКиевУкраинаНАТОМинистерство обороны США
 
 
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