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МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия - РИА Новости, 16.07.2022
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МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия
МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия - РИА Новости, 16.07.2022
МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия
Полиция в Москве возбудило дело о хулиганстве после ссоры между двумя мужчинами, один из которых был ранен, предположительно, из травматического оружия,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T23:37
2022-07-16T23:37
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полиция в Москве возбудило дело о хулиганстве после ссоры между двумя мужчинами, один из которых был ранен, предположительно, из травматического оружия, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.По его словам, один из оппонентов в ходе ссоры выстрелил в противника из, предположительно, травматического оружия.Пострадавший госпитализирован. Полиция ищет злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство.Ранее в субботу в МВД сообщили о стрельбе на западе Москвы: мужчину с ранением головы обнаружили на улице Крылатская у входа в парк. По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
23:37 16.07.2022
 
МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия

МВД Москвы возбудило дело о хулиганстве после ранения мужчины из травматического оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полиция в Москве возбудило дело о хулиганстве после ссоры между двумя мужчинами, один из которых был ранен, предположительно, из травматического оружия, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
"По предварительным данным, около 16.00 поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на 16-й Парковой улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один из оппонентов в ходе ссоры выстрелил в противника из, предположительно, травматического оружия.
Пострадавший госпитализирован. Полиция ищет злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство.
Ранее в субботу в МВД сообщили о стрельбе на западе Москвы: мужчину с ранением головы обнаружили на улице Крылатская у входа в парк. По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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