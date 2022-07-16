https://ria.ru/20220716/strelba-1802988854.html
МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия
МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия - РИА Новости, 16.07.2022
МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия
Полиция в Москве возбудило дело о хулиганстве после ссоры между двумя мужчинами, один из которых был ранен, предположительно, из травматического оружия,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T23:37
2022-07-16T23:37
2022-07-16T23:37
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полиция в Москве возбудило дело о хулиганстве после ссоры между двумя мужчинами, один из которых был ранен, предположительно, из травматического оружия, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.По его словам, один из оппонентов в ходе ссоры выстрелил в противника из, предположительно, травматического оружия.Пострадавший госпитализирован. Полиция ищет злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство.Ранее в субботу в МВД сообщили о стрельбе на западе Москвы: мужчину с ранением головы обнаружили на улице Крылатская у входа в парк. По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
https://ria.ru/20220716/sk-1802987310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МВД Москвы возбудило дело после ранения мужчины из травматического оружия
МВД Москвы возбудило дело о хулиганстве после ранения мужчины из травматического оружия