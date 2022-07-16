15:44 16.07.2022 (обновлено: 19:54 16.07.2022)
СМИ: Саудовский принц после обвинений Байдена припомнил ему просчеты США
Reuters: принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил Байдену ошибки США в Ираке
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи напомнил ему о просчетах Вашингтона, сообщает агентство Reuters.
"Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты также допускали ряд просчетов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке", — подчеркнул он.
Официальный представитель Саудовской Аравии, на заявление которого ссылается издание, отметил, что принц Мухаммед также предупредил Байдена о негативных последствиях попыток силой навязать странам определенные ценности.
"Как это произошло в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу", — говорится в заявлении.
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Накануне глава Белого дома после переговоров с Эр-Риядом заявил, что считает Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. В свою очередь, наследный принц отрицает причастность к убийству.
Журналиста Washington Post Хашукджи убили в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за этого преступления.
В 2003 году американские войска начали операцию "Шок и трепет" в Ираке, которая позже получила название "Иракская свобода". Тюрьма Абу-Грейб, расположенная в одноименном городе недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли.
Виновными по обвинениям, связанным с инцидентами в Абу-Грейб, признали только 12 военнослужащих. При этом суд не нашел в произошедшем вины высокопоставленных сотрудников Пентагона.