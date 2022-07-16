https://ria.ru/20220716/ssha-1802942827.html

СМИ: Саудовский принц после обвинений Байдена припомнил ему просчеты США

СМИ: Саудовский принц после обвинений Байдена припомнил ему просчеты США - РИА Новости, 16.07.2022

СМИ: Саудовский принц после обвинений Байдена припомнил ему просчеты США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:44

2022-07-16T15:44

2022-07-16T19:54

в мире

джамаль хашукджи

саудовская аравия

сша

ирак

мухаммед бен сальман

джо байден

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи напомнил ему о просчетах Вашингтона, сообщает агентство Reuters.Официальный представитель Саудовской Аравии, на заявление которого ссылается издание, отметил, что принц Мухаммед также предупредил Байдена о негативных последствиях попыток силой навязать странам определенные ценности."Как это произошло в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу", — говорится в заявлении.Накануне глава Белого дома после переговоров с Эр-Риядом заявил, что считает Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. В свою очередь, наследный принц отрицает причастность к убийству.Журналиста Washington Post Хашукджи убили в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за этого преступления.В 2003 году американские войска начали операцию "Шок и трепет" в Ираке, которая позже получила название "Иракская свобода". Тюрьма Абу-Грейб, расположенная в одноименном городе недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли.Виновными по обвинениям, связанным с инцидентами в Абу-Грейб, признали только 12 военнослужащих. При этом суд не нашел в произошедшем вины высокопоставленных сотрудников Пентагона.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

https://ria.ru/20220715/ssha-1802754762.html

https://ria.ru/20220716/er-riyad-1802891924.html

саудовская аравия

сша

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джамаль хашукджи, саудовская аравия, сша, ирак, мухаммед бен сальман, джо байден