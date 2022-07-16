https://ria.ru/20220716/ssha-1802940863.html
США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден
США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден - РИА Новости, 16.07.2022
США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:30
2022-07-16T15:30
2022-07-16T15:30
в мире
сша
джо байден
россия
китай
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dab5402ca249b89cc5ad23963a9772ec.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили бы такие страны, как Россия, Китай или Иран."Позвольте мне ясно заявить, что Соединенные Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке", - сказал Байден на пресс-конференции в саудовской Джидде, трансляция которой велась на сайте Белого дома.По словам Байдена, по мере того, как мир становится конкурентнее, а вызовы, с которыми приходится сталкиваться, - сложнее, становится ясно, "как тесно интересы Америки переплетены с успехами на Ближнем Востоке"."Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном", - добавил американский президент.Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне.
https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html
сша
россия
китай
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c42672c232725ad94b23c3db8e86821e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, россия, китай, иран
США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден
Байден: США не оставят на Ближнем Востоке "вакуум", который заполнят Россия, КНР или Иран