https://ria.ru/20220716/ssha-1802940863.html

США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден

США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден - РИА Новости, 16.07.2022

США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:30

2022-07-16T15:30

2022-07-16T15:30

в мире

сша

джо байден

россия

китай

иран

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили бы такие страны, как Россия, Китай или Иран."Позвольте мне ясно заявить, что Соединенные Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке", - сказал Байден на пресс-конференции в саудовской Джидде, трансляция которой велась на сайте Белого дома.По словам Байдена, по мере того, как мир становится конкурентнее, а вызовы, с которыми приходится сталкиваться, - сложнее, становится ясно, "как тесно интересы Америки переплетены с успехами на Ближнем Востоке"."Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном", - добавил американский президент.Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне.

https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html

сша

россия

китай

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, джо байден, россия, китай, иран