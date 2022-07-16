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США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден - РИА Новости, 16.07.2022
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США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден
США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден - РИА Новости, 16.07.2022
США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:30
2022-07-16T15:30
в мире
сша
джо байден
россия
китай
иран
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили бы такие страны, как Россия, Китай или Иран."Позвольте мне ясно заявить, что Соединенные Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке", - сказал Байден на пресс-конференции в саудовской Джидде, трансляция которой велась на сайте Белого дома.По словам Байдена, по мере того, как мир становится конкурентнее, а вызовы, с которыми приходится сталкиваться, - сложнее, становится ясно, "как тесно интересы Америки переплетены с успехами на Ближнем Востоке"."Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном", - добавил американский президент.Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне.
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в мире, сша, джо байден, россия, китай, иран
15:30 16.07.2022
 
США не собираются уходить с Ближнего Востока, заявил Байден

Байден: США не оставят на Ближнем Востоке "вакуум", который заполнят Россия, КНР или Иран

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили бы такие страны, как Россия, Китай или Иран.
"Позвольте мне ясно заявить, что Соединенные Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке", - сказал Байден на пресс-конференции в саудовской Джидде, трансляция которой велась на сайте Белого дома.
По словам Байдена, по мере того, как мир становится конкурентнее, а вызовы, с которыми приходится сталкиваться, - сложнее, становится ясно, "как тесно интересы Америки переплетены с успехами на Ближнем Востоке".
"Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном", - добавил американский президент.
Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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