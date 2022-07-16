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В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США - РИА Новости, 16.07.2022
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В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США
В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США - РИА Новости, 16.07.2022
В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров усомнился, что арабские страны поддержат США в их антироссийской политике. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:49
2022-07-16T11:51
в мире
россия
сша
саудовская аравия
нато
джо байден
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров усомнился, что арабские страны поддержат США в их антироссийской политике.По его словам, на Востоке всегда уважали силу и справедливость. "Америка давно разочаровала ближневосточных союзников своим лицемерием, двойными, а то и тройными стандартами", - отметил он.Кроме того, успехи России в Сирии существенно подняли авторитет РФ на Ближнем Востоке, подчеркнул Джабаров."Успех нашей военной операции на Украине, где мы по сути воюем против НАТО, ещё больше поднимет авторитет нашей страны в Саудовской Аравии, ОАЭ и многих других странах региона. Миф о непобедимости США и НАТО, об их превосходном и "самом современном" оружии рухнет. А вместе с ним будет развеян миф о величии и мощи США", - заключил он.
https://ria.ru/20220716/er-riyad-1802891924.html
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, нато, джо байден, совет федерации рф, владимир джабаров
11:49 16.07.2022 (обновлено: 11:51 16.07.2022)
 
В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США

Сенатор Джабаров: арабские страны вряд ли поддержат США в их антироссийской политике

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров усомнился, что арабские страны поддержат США в их антироссийской политике.
"Продолжая попытки политической и экономической изоляции России, (президент США) Байден начал активно давить на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Есть большие сомнения, что ближневосточные монархии поддержат в этом США", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По его словам, на Востоке всегда уважали силу и справедливость. "Америка давно разочаровала ближневосточных союзников своим лицемерием, двойными, а то и тройными стандартами", - отметил он.
Кроме того, успехи России в Сирии существенно подняли авторитет РФ на Ближнем Востоке, подчеркнул Джабаров.
"Успех нашей военной операции на Украине, где мы по сути воюем против НАТО, ещё больше поднимет авторитет нашей страны в Саудовской Аравии, ОАЭ и многих других странах региона. Миф о непобедимости США и НАТО, об их превосходном и "самом современном" оружии рухнет. А вместе с ним будет развеян миф о величии и мощи США", - заключил он.
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В миреРоссияСШАСаудовская АравияНАТОДжо БайденСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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