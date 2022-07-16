https://ria.ru/20220716/ssha-1802915820.html

В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США

В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США - РИА Новости, 16.07.2022

В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров усомнился, что арабские страны поддержат США в их антироссийской политике. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:49

2022-07-16T11:49

2022-07-16T11:51

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совет федерации рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров усомнился, что арабские страны поддержат США в их антироссийской политике.По его словам, на Востоке всегда уважали силу и справедливость. "Америка давно разочаровала ближневосточных союзников своим лицемерием, двойными, а то и тройными стандартами", - отметил он.Кроме того, успехи России в Сирии существенно подняли авторитет РФ на Ближнем Востоке, подчеркнул Джабаров."Успех нашей военной операции на Украине, где мы по сути воюем против НАТО, ещё больше поднимет авторитет нашей страны в Саудовской Аравии, ОАЭ и многих других странах региона. Миф о непобедимости США и НАТО, об их превосходном и "самом современном" оружии рухнет. А вместе с ним будет развеян миф о величии и мощи США", - заключил он.

https://ria.ru/20220716/er-riyad-1802891924.html

https://ria.ru/20220715/ssha-1802879842.html

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сша

саудовская аравия

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в мире, россия, сша, саудовская аравия, нато, джо байден, совет федерации рф, владимир джабаров