11:49 16.07.2022 (обновлено: 11:51 16.07.2022)
В СФ усомнились, что арабские страны поддержат антироссийскую политику США
Сенатор Джабаров: арабские страны вряд ли поддержат США в их антироссийской политике
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров усомнился, что арабские страны поддержат США в их антироссийской политике.
"Продолжая попытки политической и экономической изоляции России, (президент США) Байден начал активно давить на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Есть большие сомнения, что ближневосточные монархии поддержат в этом США", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, на Востоке всегда уважали силу и справедливость. "Америка давно разочаровала ближневосточных союзников своим лицемерием, двойными, а то и тройными стандартами", - отметил он.
Кроме того, успехи России в Сирии существенно подняли авторитет РФ на Ближнем Востоке, подчеркнул Джабаров.
"Успех нашей военной операции на Украине, где мы по сути воюем против НАТО, ещё больше поднимет авторитет нашей страны в Саудовской Аравии, ОАЭ и многих других странах региона. Миф о непобедимости США и НАТО, об их превосходном и "самом современном" оружии рухнет. А вместе с ним будет развеян миф о величии и мощи США", - заключил он.