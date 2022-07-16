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В Британии раскрыли, как США запугивают Европу - РИА Новости, 16.07.2022
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В Британии раскрыли, как США запугивают Европу
В Британии раскрыли, как США запугивают Европу - РИА Новости, 16.07.2022
В Британии раскрыли, как США запугивают Европу
Предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса, пишет журналист Мартин Сандбу для Financial... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:44
2022-07-16T14:02
экономика
сша
g7
россия
евросоюз
министерство финансов сша
цены на нефть
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса, пишет журналист Мартин Сандбу для Financial Times.По мнению автора, на последнем саммите G7 Соединенные Штаты нагнали страху на партнеров, заставив их в итоговом коммюнике в той или иной форме упомянуть о возможности установить лимит на стоимость топлива. "На протяжении многих месяцев администрация Байдена настаивала на том, чтобы ее союзники согласились с ограничением цен. Но те скептически отнеслись к этой идее и правильно сделали", — считает Сандбу. Министерство финансов США преследует две цели: сократить доходы России от продажи нефти и предотвратить катастрофическое подорожание черного золота, отметил обозреватель. При этом Европа одобрила частичное нефтяное эмбарго и ввела санкции на операции по страхованию морских перевозок для российских нефтегрузов, напомнил он.Журналист сделал вывод, что план США может привести к тому, что объемы продаваемой Россией нефти будут падать, но лишь незначительно, тогда как небольшое сокращение предложения поднимет цены настолько, что Москва получит еще больше прибыли. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление: некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть. При этом сами европейские страны столкнулись с экономическими последствиями в виде резкого роста стоимости топлива и продуктов питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, сша, g7, россия, евросоюз, министерство финансов сша, цены на нефть, москва, в мире
11:44 16.07.2022 (обновлено: 14:02 16.07.2022)
 
В Британии раскрыли, как США запугивают Европу

FT: США напугали Европу, чтобы заставить упомянуть об ограничении цен на нефть

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса, пишет журналист Мартин Сандбу для Financial Times.
По мнению автора, на последнем саммите G7 Соединенные Штаты нагнали страху на партнеров, заставив их в итоговом коммюнике в той или иной форме упомянуть о возможности установить лимит на стоимость топлива.
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"На протяжении многих месяцев администрация Байдена настаивала на том, чтобы ее союзники согласились с ограничением цен. Но те скептически отнеслись к этой идее и правильно сделали", — считает Сандбу.
Министерство финансов США преследует две цели: сократить доходы России от продажи нефти и предотвратить катастрофическое подорожание черного золота, отметил обозреватель. При этом Европа одобрила частичное нефтяное эмбарго и ввела санкции на операции по страхованию морских перевозок для российских нефтегрузов, напомнил он.
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Журналист сделал вывод, что план США может привести к тому, что объемы продаваемой Россией нефти будут падать, но лишь незначительно, тогда как небольшое сокращение предложения поднимет цены настолько, что Москва получит еще больше прибыли.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление: некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть. При этом сами европейские страны столкнулись с экономическими последствиями в виде резкого роста стоимости топлива и продуктов питания.
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