https://ria.ru/20220716/ssha-1802898993.html
Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400
Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400 - РИА Новости, 16.07.2022
Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400
Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 у России, пишет... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:53
2022-07-16T08:53
2022-07-16T08:53
джо байден
россия
турция
сша
с-400 «триумф»
в мире
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 у России, пишет турецкое издание Haber7."Если законопроект одобрят в Сенате и президент США Джо Байден, то ограничения против Нью-Дели не будут применяться", — говорится в публикации.Такое решение вызвало негативную реакции в Турции. По мнению автора статьи Эркана Талу, Вашингтон продемонстрировал политику "двойных стандартов", поскольку против Анкары такие ограничения были введены при схожих обстоятельствах."Поправки были одобрены для того, чтобы удержать Индию на своей стороне в оппозиции Китаю", — заключил обозреватель.Ранее Пентагон заявлял, что покупка Индией С-400 — нарушение ограничений, введенных на приобретение российского вооружения. Эксперты полагают, что Вашингтон изменил решение из-за ожидающихся со стороны Нью-Дели ответных санкций, которые могут серьезно затронуть интересы США.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA.Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, президент Турции заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Позже, несмотря на давление со стороны США, Эрдоган сообщил, что сделка с Россией уже совершена и не будет пересмотрена.
https://ria.ru/20220713/ssha-1802284720.html
https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, россия, турция, сша, с-400 «триумф», в мире
Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400
Haber7 пишет, что США решили не вводить санкции против Индии за покупку российских C-400