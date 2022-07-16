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Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400 - РИА Новости, 16.07.2022
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Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400
Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400 - РИА Новости, 16.07.2022
Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400
Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 у России, пишет... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:53
2022-07-16T08:53
джо байден
россия
турция
сша
с-400 «триумф»
в мире
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 у России, пишет турецкое издание Haber7."Если законопроект одобрят в Сенате и президент США Джо Байден, то ограничения против Нью-Дели не будут применяться", — говорится в публикации.Такое решение вызвало негативную реакции в Турции. По мнению автора статьи Эркана Талу, Вашингтон продемонстрировал политику "двойных стандартов", поскольку против Анкары такие ограничения были введены при схожих обстоятельствах."Поправки были одобрены для того, чтобы удержать Индию на своей стороне в оппозиции Китаю", — заключил обозреватель.Ранее Пентагон заявлял, что покупка Индией С-400 — нарушение ограничений, введенных на приобретение российского вооружения. Эксперты полагают, что Вашингтон изменил решение из-за ожидающихся со стороны Нью-Дели ответных санкций, которые могут серьезно затронуть интересы США.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA.Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, президент Турции заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Позже, несмотря на давление со стороны США, Эрдоган сообщил, что сделка с Россией уже совершена и не будет пересмотрена.
https://ria.ru/20220713/ssha-1802284720.html
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джо байден, россия, турция, сша, с-400 «триумф», в мире
08:53 16.07.2022
 
Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку С-400

Haber7 пишет, что США решили не вводить санкции против Индии за покупку российских C-400

© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 у России, пишет турецкое издание Haber7.
"Если законопроект одобрят в Сенате и президент США Джо Байден, то ограничения против Нью-Дели не будут применяться", — говорится в публикации.
Такое решение вызвало негативную реакции в Турции. По мнению автора статьи Эркана Талу, Вашингтон продемонстрировал политику "двойных стандартов", поскольку против Анкары такие ограничения были введены при схожих обстоятельствах.
"Поправки были одобрены для того, чтобы удержать Индию на своей стороне в оппозиции Китаю", — заключил обозреватель.
Ранее Пентагон заявлял, что покупка Индией С-400 — нарушение ограничений, введенных на приобретение российского вооружения. Эксперты полагают, что Вашингтон изменил решение из-за ожидающихся со стороны Нью-Дели ответных санкций, которые могут серьезно затронуть интересы США.
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Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA.
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, президент Турции заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Позже, несмотря на давление со стороны США, Эрдоган сообщил, что сделка с Россией уже совершена и не будет пересмотрена.
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