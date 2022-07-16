https://ria.ru/20220716/ssha-1802897915.html
США снизят экспорт СПГ в Европу из-за аварии на заводе в Техасе
США снизят экспорт СПГ в Европу из-за аварии на заводе в Техасе - РИА Новости, 16.07.2022
США снизят экспорт СПГ в Европу из-за аварии на заводе в Техасе
Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасть в июле на 150 тысяч тонн, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:34
2022-07-16T08:34
2022-07-16T09:36
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мозамбик
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасть в июле на 150 тысяч тонн, рассказал РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 миллионов тонн СПГ, из них девять миллионов — в июне."Некоторого снижения — в пределах 150 тысяч тонн — можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца", — предположил собеседник агентства.Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США — туда ушло порядка 70 процентов всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше — составляя процента."В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 миллиона тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 миллионов тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport", — считает Тимонин.По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру — среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.Взрыв на Freeport LNG в Техасе — одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США — прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки — порядка 17 процентов от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (минус 14 процентов к июньскому прогнозу).
https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html
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в мире, сша, европа, экономика, мозамбик, министерство энергетики рф (минэнерго россии), спг
08:34 16.07.2022 (обновлено: 09:36 16.07.2022)
США снизят экспорт СПГ в Европу из-за аварии на заводе в Техасе
Эксперт Vygon Consulting Тимонин: США снизит экспорт СПГ в Европу в июле до 150 тысяч тонн
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасть в июле на 150 тысяч тонн, рассказал РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
По его словам, за первое полугодие США
поставили в Европу
65 миллионов тонн СПГ, из них девять миллионов — в июне.
"Некоторого снижения — в пределах 150 тысяч тонн — можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца", — предположил собеседник агентства.
Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США — туда ушло порядка 70 процентов всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше — составляя процента.
"В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 миллиона тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 миллионов тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport", — считает Тимонин.
По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру — среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.
Взрыв на Freeport LNG в Техасе
— одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США — прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки — порядка 17 процентов от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (минус 14 процентов к июньскому прогнозу).