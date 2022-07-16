06:57 16.07.2022 (обновлено: 07:08 16.07.2022)
Макфол признал, что в США многие разделяют позицию Путина по Украине
Макфол заявил о поддержке многими учеными в США слов Путина о единстве русских и украинцев
Экс-осол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил в беседе с "Украинской правдой" экс-посол США в Москве Майкл Макфол.
"В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора", — сказал Макфол.
Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства.
Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу.
Владимир Путин 12 июля прошлого года опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между двумя народами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Москвой.
Президент также напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы: славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.
В заключение глава государства отметил, что духовный выбор князя Владимира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.
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