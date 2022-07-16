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Макфол признал, что в США многие разделяют позицию Путина по Украине

Макфол признал, что в США многие разделяют позицию Путина по Украине - РИА Новости, 16.07.2022

Макфол признал, что в США многие разделяют позицию Путина по Украине

Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T06:57

2022-07-16T06:57

2022-07-16T07:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил в беседе с "Украинской правдой" экс-посол США в Москве Майкл Макфол.Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства.Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу.Владимир Путин 12 июля прошлого года опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между двумя народами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Москвой.Президент также напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы: славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.В заключение глава государства отметил, что духовный выбор князя Влади­мира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html

https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html

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украина, россия, владимир путин, майкл макфол, сша, в мире