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США пытаются вернуться на Ближний Восток

США пытаются вернуться на Ближний Восток - РИА Новости, 16.07.2022

США пытаются вернуться на Ближний Восток

Масштабы завершающейся поездки Джо Байдена на Ближний Восток и предстоящего через три дня визита в регион Владимира Путина несопоставимы: американский президент РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:01

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сша

ближний восток

политика

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Масштабы завершающейся поездки Джо Байдена на Ближний Восток и предстоящего через три дня визита в регион Владимира Путина несопоставимы: американский президент посетил три страны, пообщался с руководителями более десяти стран региона, а президент России приедет на один день в Тегеран для участия в трехсторонней встрече с лидерами Ирана и Турции. Американское присутствие в регионе — от военного до экономического — на порядок мощнее российского, а связи региональных элит с США куда глубже и разнообразней, чем с Россией.Однако на США смотрят как на уходящую державу, а к России относятся с повышенным вниманием. Это касается и двусторонних отношений с нами, и различных региональных проблем — на Ближнем Востоке никому и в голову не приходит всерьез попытаться изолировать или наказать Россию. А ведь именно это было одной из целей поездки Байдена: он, конечно, не надеялся на присоединение арабов к санкциям против нашей страны, но хотел убедить их в том, что рассчитывать на Россию в будущем не стоит. Почему? Потому что она увязнет на Украине, ослабнет в результате западных санкций, и ей будет уже не до Ближнего Востока. И самое главное — потому что Штаты возвращаются в регион:"В широком смысле слова цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. Продвигать интересы США таким образом, чтобы у нас была возможность восстановить то, от чего мы по ошибке ушли: наше влияние на Ближнем Востоке".То есть Штаты решили вернуться? После того как на протяжении многих лет все уверились в том, что после катастрофических итогов оккупации Ирака они наконец-то ослабляют свое внимание к региону, к тому же центр их внимания смещается к Индо-Тихоокеанским пространствам? Штаты уходили не от хорошей жизни (рост антиамериканских настроений, разочарование даже бывших союзников), хотя и не собирались, естественно, вовсе бросать регион. Нет, они хотели выстроить определенную систему внутрирегионального баланса, сдержек и противовесов (причем преимущественно на антииранской основе), которая позволила бы им уменьшить свое присутствие, сохранив влияние. Сделать это в самой взрывоопасной в мире зоне, проблемы которой американцы еще и сами активно усугубляли, естественно, не удалось. Если в нулевые война шла только в Ираке и Афганистане, то в десятые годы заполыхали Ливия, Сирия и Йемен. Ближний Восток сильно изменился — и вдруг американцы решили вернуться. С чего бы этого? Байден не скрывал причины. Конечно же, из-за русских:"На кону так много вопросов, что я хочу дать ясно понять, что мы и дальше сможем быть лидерами в регионе и не создавать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран".То есть русские и китайцы угрожают безопасности Ближнего Востока — и американцы, осознав свою ошибку с уходом, решили вернуться, чтобы спасти народы. Что может быть циничней подобной логики?Россия и Китай действительно серьезно укрепили свои позиции на Ближнем Востоке — Москва в последнее десятилетие, а Пекин в целом с начала века. Они делали это не для того, чтобы вытеснить американцев, а потому, что у них, как у великих держав, есть здесь свои интересы.Влияние России укрепила не только военная помощь Дамаску, но и восстановление отношений с бывшими союзниками советских времен (например, Египтом), и укрепление связей с бывшими же противниками (как Саудовская Аравия). Китай стал не только крупнейшим покупателем ближневосточной нефти и торговым партнером, но и последовательно продвигает инфраструктурные проекты нового торгового пути.Однако, в отличие от США, Россия и Китай не учат страны Ближнего Востока, как им жить, не поддерживают Израиль в положении регионального военного гегемона, не имеют в регионе военных баз (за исключением единственной российской в Сирии), не вторгаются в ближневосточные страны и не оккупируют их. И не используют Иран в качестве пугала для арабов, не пытаются играть на противоречиях и вообще "ловить рыбу в мутной воде". То есть Россия и Китай уж точно не угрожают безопасности стран региона — в отличие от Штатов, которые одним лишь нападением на Ирак нанесли территориям катастрофический ущерб с долгоиграющими последствиями.И вот теперь они возвращаются, чтобы остановить Россию и Китай? Нет, они просто говорят об этом — в реальности у США нет такой возможности. Ни субъективной, поскольку Штаты ослабли, к тому же сами они считают приоритетным Тихоокеанское направление. Ни объективной — Ближний Восток изменился, даже бывшие ближайшие союзники не хотят возвращения прошлого, да и Россия с Китаем не собираются сдавать позиции. Байден говорит об уже упущенных возможностях, об уже прошедшем времени — Штатам некуда возвращаться, потому что старого Ближнего Востока уже не существует.Нет, конечно, США по-прежнему имеют там огромное влияние, а местные игроки (в первую очередь Тель-Авив) будут пытаться его активно использовать в своих интересах, выдавая их за американские. Но повернуть время вспять невозможно: арабский мир уже увидел наступающую новую реальность, складывающийся новый многополярный миропорядок. И он хочет принимать самостоятельное участие в его строительстве, не подыгрывая тем, кто "мыслит категориями прошлого", то есть пытается вернуться в безвозвратно ушедшие времена. Тем более если эти времена ушли главным образом по вине самого ностальгирующего — ведь ошибкой был не уход США с Ближнего Востока, а вторжение в Ирак. Но признать это Байден никогда не сможет.

https://ria.ru/20220405/vliyanie-1781807059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/bayden-1802757104.html

https://ria.ru/20211201/pravota-1761690259.html

https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html

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авторы, сша, ближний восток, политика