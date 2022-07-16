https://ria.ru/20220716/spetsoperatsiya-1802972382.html

Кадыров и Соловьев обсудили вопросы спецоперации

Кадыров и Соловьев обсудили вопросы спецоперации - РИА Новости, 16.07.2022

Кадыров и Соловьев обсудили вопросы спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским журналистом Владимиром Соловьевым в Грозном и обсудил с ним, в частности, специальную военную операцию в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T19:29

2022-07-16T19:29

2022-07-16T19:29

специальная военная операция на украине

общество

грозный

россия

шали

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским журналистом Владимиром Соловьевым в Грозном и обсудил с ним, в частности, специальную военную операцию в Донбассе и на Украине.Журналист в ходе визита побывал в Российском университете спецназа, где, по словам Кадырова, лично убедился в высоком профессионализме инструкторов. Кроме того, Соловьев посетил Мемориал славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Грозном, а также мечеть "Гордость мусульман" в Шали.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

грозный

россия

шали

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, грозный, россия, шали