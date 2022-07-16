https://ria.ru/20220716/spetsoperatsiya-1802972382.html
Кадыров и Соловьев обсудили вопросы спецоперации
Кадыров и Соловьев обсудили вопросы спецоперации - РИА Новости, 16.07.2022
Кадыров и Соловьев обсудили вопросы спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским журналистом Владимиром Соловьевым в Грозном и обсудил с ним, в частности, специальную военную операцию в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T19:29
2022-07-16T19:29
2022-07-16T19:29
специальная военная операция на украине
общество
грозный
россия
шали
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским журналистом Владимиром Соловьевым в Грозном и обсудил с ним, в частности, специальную военную операцию в Донбассе и на Украине.Журналист в ходе визита побывал в Российском университете спецназа, где, по словам Кадырова, лично убедился в высоком профессионализме инструкторов. Кроме того, Соловьев посетил Мемориал славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Грозном, а также мечеть "Гордость мусульман" в Шали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грозный, россия, шали
Кадыров и Соловьев обсудили вопросы спецоперации
Глава Чечни Кадыров и журналист Соловьев обсудили спецоперацию на Украине