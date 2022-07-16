https://ria.ru/20220716/sk-1802987310.html

Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе

Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе - РИА Новости, 16.07.2022

Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе

Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен мужчина, заявил следователям, что раскаивается в своем поступке и признает вину, следует из... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T22:58

2022-07-16T22:58

2022-07-16T22:58

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен мужчина, заявил следователям, что раскаивается в своем поступке и признает вину, следует из видео, опубликованного столичным главком СК."У меня с ним произошел конфликт. И на улице у нас была встреча… Да, я знаю, что это некрасиво все, нехорошо. Да, раскаиваюсь", - следует из опубликованного допроса.Ранее прокуратура Москвы сообщала, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).По информации столичного главка МВД России, полиция задержала двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен один человек. Так, на улице Крылатская у входа в парк с ранением головы был обнаружен потерпевший.Предварительно было установлено, что между мужчинами возник конфликт. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, несколько раз выстрелил в сторону другого и скрылся. Пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован на скорой помощи. Полиция задержала двух подозреваемых. Предмет, из которого, предположительно, были произведены выстрелы, направлен на экспертизу.Как уточняла прокуратура, 45-летний задержанный был пьян.

https://ria.ru/20220710/primore-1801488439.html

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происшествия, москва, россия