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Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе
Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе - РИА Новости, 16.07.2022
Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе
Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен мужчина, заявил следователям, что раскаивается в своем поступке и признает вину, следует из... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T22:58
2022-07-16T22:58
2022-07-16T22:58
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен мужчина, заявил следователям, что раскаивается в своем поступке и признает вину, следует из видео, опубликованного столичным главком СК."У меня с ним произошел конфликт. И на улице у нас была встреча… Да, я знаю, что это некрасиво все, нехорошо. Да, раскаиваюсь", - следует из опубликованного допроса.Ранее прокуратура Москвы сообщала, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).По информации столичного главка МВД России, полиция задержала двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен один человек. Так, на улице Крылатская у входа в парк с ранением головы был обнаружен потерпевший.Предварительно было установлено, что между мужчинами возник конфликт. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, несколько раз выстрелил в сторону другого и скрылся. Пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован на скорой помощи. Полиция задержала двух подозреваемых. Предмет, из которого, предположительно, были произведены выстрелы, направлен на экспертизу.Как уточняла прокуратура, 45-летний задержанный был пьян.
https://ria.ru/20220710/primore-1801488439.html
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происшествия, москва, россия
Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе
СК: подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен мужчина, заявил следователям, что раскаивается в своем поступке и признает вину, следует из видео, опубликованного столичным главком СК.
"У меня с ним произошел конфликт. И на улице у нас была встреча… Да, я знаю, что это некрасиво все, нехорошо. Да, раскаиваюсь", - следует из опубликованного допроса.
Ранее прокуратура Москвы
сообщала, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство).
По информации столичного главка МВД России, полиция задержала двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен один человек. Так, на улице Крылатская у входа в парк с ранением головы был обнаружен потерпевший.
Предварительно было установлено, что между мужчинами возник конфликт. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, несколько раз выстрелил в сторону другого и скрылся. Пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован на скорой помощи. Полиция задержала двух подозреваемых. Предмет, из которого, предположительно, были произведены выстрелы, направлен на экспертизу.
Как уточняла прокуратура, 45-летний задержанный был пьян.