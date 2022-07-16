Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе
Юрист Щербакова: за выброс мусора из машины грозит штраф вплоть до 120 тысяч рублей
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте будут наказаны граждане, должностные лица и компании. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства, рассказала агентству “Прайм” юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.
Легче всего отделаются физлица — если так можно говорить о штрафе в десятки тысяч рублей.
"Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей", — пишет агентство со ссылкой на эксперта.
Повторное нарушение обойдется гражданам в 20-30 тысяч рублей, должностным лицам — в 40-60 тысяч рублей, а юрлицам — в 60-100 тысяч рублей. В двух последних случаях будет конфисковано транспортное средство, с которого выбрасывали мусор.
Если правонарушение произошло с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей. “Транспорт-нарушитель” также будет конфискован.