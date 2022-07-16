https://ria.ru/20220716/shtraf-1802881483.html

Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе

Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе - РИА Новости, 16.07.2022

Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе

Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T01:20

2022-07-16T01:20

2022-07-16T01:20

авто

общество

россия

штрафы

виктория щербакова

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте будут наказаны граждане, должностные лица и компании. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства, рассказала агентству “Прайм” юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.Легче всего отделаются физлица — если так можно говорить о штрафе в десятки тысяч рублей.Повторное нарушение обойдется гражданам в 20-30 тысяч рублей, должностным лицам — в 40-60 тысяч рублей, а юрлицам — в 60-100 тысяч рублей. В двух последних случаях будет конфисковано транспортное средство, с которого выбрасывали мусор.Если правонарушение произошло с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей. “Транспорт-нарушитель” также будет конфискован.

https://ria.ru/20220706/shtraf-1800554804.html

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авто, общество, россия, штрафы, виктория щербакова