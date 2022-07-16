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Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе - РИА Новости, 16.07.2022
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Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе
Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе - РИА Новости, 16.07.2022
Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе
Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T01:20
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авто
общество
россия
штрафы
виктория щербакова
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте будут наказаны граждане, должностные лица и компании. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства, рассказала агентству “Прайм” юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.Легче всего отделаются физлица — если так можно говорить о штрафе в десятки тысяч рублей.Повторное нарушение обойдется гражданам в 20-30 тысяч рублей, должностным лицам — в 40-60 тысяч рублей, а юрлицам — в 60-100 тысяч рублей. В двух последних случаях будет конфисковано транспортное средство, с которого выбрасывали мусор.Если правонарушение произошло с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей. “Транспорт-нарушитель” также будет конфискован.
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авто, общество, россия, штрафы, виктория щербакова
01:20 16.07.2022
 
Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе

Юрист Щербакова: за выброс мусора из машины грозит штраф вплоть до 120 тысяч рублей

© Fotolia / Giuseppe PorzaniМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Fotolia / Giuseppe Porzani
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте будут наказаны граждане, должностные лица и компании. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства, рассказала агентству “Прайм” юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.
Легче всего отделаются физлица — если так можно говорить о штрафе в десятки тысяч рублей.

"Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей", — пишет агентство со ссылкой на эксперта.

Повторное нарушение обойдется гражданам в 20-30 тысяч рублей, должностным лицам — в 40-60 тысяч рублей, а юрлицам — в 60-100 тысяч рублей. В двух последних случаях будет конфисковано транспортное средство, с которого выбрасывали мусор.
Если правонарушение произошло с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей. “Транспорт-нарушитель” также будет конфискован.
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АвтоОбществоРоссияШтрафыВиктория Щербакова
 
 
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