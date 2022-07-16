Партия из правящей коалиции Шри-Ланки отказалась голосовать на выборах
Портал Adaderana: партия свободы Шри-Ланки отказалась голосовать на выборах президента
Шри-Ланка. Архивное фото
БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Партия свободы Шри-Ланки, одна из двух крупнейших сил в составе правящей коалиции, отказалась голосовать и выдвигать своего кандидата на выборах президента, которые состоятся в парламенте Шри-Ланки 20 июля, сообщает ланкийский новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление председателя партии.
Председатель партии Майтрипала Сирисена заявил, что его политическая сила воздержится от голосования в парламенте на выборах президента, отметив, что объявивших о намерении баллотироваться кандидатов уже много. "Один, единственный кандидат должен быть единогласно избран на президентскую должность", - добавил он.
Партия свободы Шри-Ланки – одна из старейших политических партий в стране, в правящем Альянсе народной свободы Шри-Ланки она является главным партнером другой крупнейшей партии альянса "Шри-Ланка Подуджана Перамуна" (SLPP, Народный фронт Шри-Ланки). Партия является одной из крупнейших сил на политической сцене страны уже многие десятилетия. Она была основана в 1951 году четвертым премьер-министром Цейлона (ныне Шри-Ланка) Соломоном Бандаранаике. Возглавляющий ее сейчас Сирисена - выпускник московского Литературного института имени А.М. Горького 1980 года и президент Шри-Ланки в 2015-2019 годах.
Выборы нового президента Шри-Ланки состоятся 20 июля в парламенте страны по чрезвычайной конституционной процедуре парламентского голосования, принятой в случаях внезапного прекращения президентом исполнения своих обязанностей в связи с отставкой, инициированной самим президентом. Бывший президент Шри-Ланки официально ушел в отставку 14 июля. Избранный 20 июля президент будет являться главой государства до истечения срока полномочий своего предшественника и следующих общенациональных президентских выборов.
Политический кризис в Шри-Ланке вызван глубочайшим экономическим кризисом в истории страны, в котором люди обвиняют правительство президента Готабаи Раджапаксы.
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