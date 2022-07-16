https://ria.ru/20220716/shri-lanka-1802940029.html

Партия из правящей коалиции Шри-Ланки отказалась голосовать на выборах

Партия из правящей коалиции Шри-Ланки отказалась голосовать на выборах - РИА Новости, 16.07.2022

Партия из правящей коалиции Шри-Ланки отказалась голосовать на выборах

Партия свободы Шри-Ланки, одна из двух крупнейших сил в составе правящей коалиции, отказалась голосовать и выдвигать своего кандидата на выборах президента,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:24

2022-07-16T15:24

2022-07-16T15:24

в мире

справки

майтрипала сирисена

готабая раджапакса

шри-ланка

партия свободы

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БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Партия свободы Шри-Ланки, одна из двух крупнейших сил в составе правящей коалиции, отказалась голосовать и выдвигать своего кандидата на выборах президента, которые состоятся в парламенте Шри-Ланки 20 июля, сообщает ланкийский новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление председателя партии.Председатель партии Майтрипала Сирисена заявил, что его политическая сила воздержится от голосования в парламенте на выборах президента, отметив, что объявивших о намерении баллотироваться кандидатов уже много. "Один, единственный кандидат должен быть единогласно избран на президентскую должность", - добавил он.Партия свободы Шри-Ланки – одна из старейших политических партий в стране, в правящем Альянсе народной свободы Шри-Ланки она является главным партнером другой крупнейшей партии альянса "Шри-Ланка Подуджана Перамуна" (SLPP, Народный фронт Шри-Ланки). Партия является одной из крупнейших сил на политической сцене страны уже многие десятилетия. Она была основана в 1951 году четвертым премьер-министром Цейлона (ныне Шри-Ланка) Соломоном Бандаранаике. Возглавляющий ее сейчас Сирисена - выпускник московского Литературного института имени А.М. Горького 1980 года и президент Шри-Ланки в 2015-2019 годах.Выборы нового президента Шри-Ланки состоятся 20 июля в парламенте страны по чрезвычайной конституционной процедуре парламентского голосования, принятой в случаях внезапного прекращения президентом исполнения своих обязанностей в связи с отставкой, инициированной самим президентом. Бывший президент Шри-Ланки официально ушел в отставку 14 июля. Избранный 20 июля президент будет являться главой государства до истечения срока полномочий своего предшественника и следующих общенациональных президентских выборов.Политический кризис в Шри-Ланке вызван глубочайшим экономическим кризисом в истории страны, в котором люди обвиняют правительство президента Готабаи Раджапаксы.

https://ria.ru/20220715/aeroflot-1802632888.html

https://ria.ru/20220715/shri-lanka-1802529030.html

шри-ланка

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в мире, справки, майтрипала сирисена, готабая раджапакса, шри-ланка, партия свободы