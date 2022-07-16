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В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель - РИА Новости, 17.07.2022
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В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель
В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель - РИА Новости, 17.07.2022
В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель
В Приморском крае грязевой сель сошел на жилые дома, ведутся поиски ребенка, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения оперативных... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-16T21:02
2022-07-17T09:16
происшествия
ольгинский район
жилье
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Приморском крае грязевой сель сошел на жилые дома, ведутся поиски ребенка, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС по региону Майдар Сапкеев.По предварительным данным, спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали. Пожарные ищут двухлетнего ребенка.Уточняется, что сейчас грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. К месту происшествия выехала тяжелая техника.
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происшествия, ольгинский район, жилье, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:02 16.07.2022 (обновлено: 09:16 17.07.2022)
 
В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель

МЧС: в Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель, спасатели ведут поиски ребенка

© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краюСотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока в Приморском крае
Сотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краю
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Приморском крае грязевой сель сошел на жилые дома, ведутся поиски ребенка, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС по региону Майдар Сапкеев.

"16 июля в 17:50 мск поступила информация, что из-за дождевых осадков произошел сход грязевых масс с сопки Ключевая на два частных жилых дома в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе", — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали. Пожарные ищут двухлетнего ребенка.
Уточняется, что сейчас грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. К месту происшествия выехала тяжелая техника.
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ПроисшествияОльгинский районЖильеПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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