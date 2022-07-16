https://ria.ru/20220716/sel-1802979435.html

В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель

В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель - РИА Новости, 17.07.2022

В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель

В Приморском крае грязевой сель сошел на жилые дома, ведутся поиски ребенка, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения оперативных... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-16T21:02

2022-07-16T21:02

2022-07-17T09:16

происшествия

ольгинский район

жилье

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Приморском крае грязевой сель сошел на жилые дома, ведутся поиски ребенка, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС по региону Майдар Сапкеев.По предварительным данным, спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали. Пожарные ищут двухлетнего ребенка.Уточняется, что сейчас грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. К месту происшествия выехала тяжелая техника.

https://ria.ru/20220713/chs-1802254473.html

ольгинский район

приморский край

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ольгинский район, жилье, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)