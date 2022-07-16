https://ria.ru/20220716/samolet-1802885119.html

При крушении Ан-2 на Кубани погибли два человека

При крушении Ан-2 на Кубани погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2022

При крушении Ан-2 на Кубани погибли два человека

При крушении самолета АН-2 на Кубани погибли два человека, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T01:25

2022-07-16T01:25

2022-07-16T09:52

происшествия

россия

краснодарский край

ан-2

сочи

новокубанский район

южная транспортная прокуратура

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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. При крушении самолета АН-2 на Кубани погибли два человека, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Ранее ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировало, что на территории Новокубанского района при посадке упал самолет АН-2, без последующего возгорания. По предварительным данным следствия, установлено, что самолет разбился, задев линии электропередач в районе станицы Прочноокопской."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью три статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.Уточняется, что при крушении самолета от полученных травм погибли пилот, а также пассажир 1951 года рождения. Сейчас на месте следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Дополнительно Южная транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

россия

краснодарский край

сочи

новокубанский район

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происшествия, россия, краснодарский край, ан-2, сочи, новокубанский район, южная транспортная прокуратура