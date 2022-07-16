https://ria.ru/20220716/sakhalin-2-1802890485.html

Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо

Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо - РИА Новости, 16.07.2022

Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо

Правительство Японии настроено сохранить долю в проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в кабинете министров. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T05:04

2022-07-16T05:04

2022-07-16T09:47

экономика

владимир путин

япония

россия

москва

газпром

сахалин-2

shell

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ТОКИО, 16 июл — РИА Новости. Правительство Японии настроено сохранить долю в проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в кабинете министров.По информации агентства, сейчас этот вопрос согласовывают с компаниями — участниками проекта — Mitsui и Mitsubishi.Планы продолжить участие в "Сахалине-2" обсуждались во время вчерашнего телефонного разговора премьер-министра Фумио Кисиды с министром экономики и промышленности Коити Хагиудой. При этом Киодо отмечает, что сохранение инвестирования зависит от российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли Токио реализовать свои намерения.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Из него следует, что оператора проекта "Сахалин-2" должно сменить новое, российское юридическое лицо, а сохранение иностранных долей в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — 10 процентов.Shell в конце февраля объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2". Потери от этого британско-нидерландская компания оценивала в четыре миллиарда долларов. В Токио подчеркивали намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.

https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html

https://ria.ru/20220706/yaponiya-1800621425.html

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экономика, владимир путин, япония, россия, москва, газпром, сахалин-2, shell, в мире, токио