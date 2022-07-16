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Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо - РИА Новости, 16.07.2022
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Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо
Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо - РИА Новости, 16.07.2022
Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо
Правительство Японии настроено сохранить долю в проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в кабинете министров. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T05:04
2022-07-16T09:47
экономика
владимир путин
япония
россия
москва
газпром
сахалин-2
shell
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ТОКИО, 16 июл — РИА Новости. Правительство Японии настроено сохранить долю в проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в кабинете министров.По информации агентства, сейчас этот вопрос согласовывают с компаниями — участниками проекта — Mitsui и Mitsubishi.Планы продолжить участие в "Сахалине-2" обсуждались во время вчерашнего телефонного разговора премьер-министра Фумио Кисиды с министром экономики и промышленности Коити Хагиудой. При этом Киодо отмечает, что сохранение инвестирования зависит от российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли Токио реализовать свои намерения.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Из него следует, что оператора проекта "Сахалин-2" должно сменить новое, российское юридическое лицо, а сохранение иностранных долей в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — 10 процентов.Shell в конце февраля объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2". Потери от этого британско-нидерландская компания оценивала в четыре миллиарда долларов. В Токио подчеркивали намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.
https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html
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экономика, владимир путин, япония, россия, москва, газпром, сахалин-2, shell, в мире, токио
05:04 16.07.2022 (обновлено: 09:47 16.07.2022)
 
Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо

Киодо: правительство Японии настроено на сохранение своей доли в проекте "Сахалин-2"

© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
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ТОКИО, 16 июл — РИА Новости. Правительство Японии настроено сохранить долю в проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в кабинете министров.
По информации агентства, сейчас этот вопрос согласовывают с компаниями — участниками проекта — Mitsui и Mitsubishi.
Планы продолжить участие в "Сахалине-2" обсуждались во время вчерашнего телефонного разговора премьер-министра Фумио Кисиды с министром экономики и промышленности Коити Хагиудой. При этом Киодо отмечает, что сохранение инвестирования зависит от российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли Токио реализовать свои намерения.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Из него следует, что оператора проекта "Сахалин-2" должно сменить новое, российское юридическое лицо, а сохранение иностранных долей в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — 10 процентов.
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:07
"У нас нет выбора": в Японии не могут найти альтернативу российскому газу
Shell в конце февраля объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2". Потери от этого британско-нидерландская компания оценивала в четыре миллиарда долларов. В Токио подчеркивали намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.
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ЭкономикаВладимир ПутинЯпонияРоссияМоскваГазпромСахалин-2ShellВ миреТокио
 
 
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