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В Германии предрекли крах газового рынка Евросоюза - РИА Новости, 16.07.2022
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В Германии предрекли крах газового рынка Евросоюза
В Германии предрекли крах газового рынка Евросоюза - РИА Новости, 16.07.2022
В Германии предрекли крах газового рынка Евросоюза
Европейский газовый рынок может рухнуть в случае, если некоторые страны Евросоюза откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T23:06
2022-07-16T23:28
германия
европа
евросоюз
в мире
экономика
природный газ
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейский газовый рынок может рухнуть в случае, если некоторые страны Евросоюза откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците энергоносителей, заявил директор Института экономики Германии Михаэль Хютер в интервью изданию Welt am Sonntag."Не должно произойти такой ситуации, когда отдельные члены ЕС прекращают поставки в соседние страны. Это в интересах Европы и в интересах Германии, которая обменивается газом со всеми соседями", — подчеркнул экономист.Хютер предупредил, что если страны — члены Евросоюза будут думать только о своих интересах и перекроют поставки при дефиците топлива, то бизнес и потребители столкнутся с катастрофическими последствиями этого решения.Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что европейские страны испытают трудности при заключении соглашений о солидарности, которые должны обеспечить бесперебойный обмен топливом в случае дефицита.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802608289.html
https://ria.ru/20220716/potok-1802889929.html
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германия, европа, евросоюз, в мире, экономика, природный газ, санкции в отношении россии
23:06 16.07.2022 (обновлено: 23:28 16.07.2022)
 
В Германии предрекли крах газового рынка Евросоюза

Немецкий эксперт Хютер спрогнозировал крах газового рынка ЕС из-за эгоизма его членов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейский газовый рынок может рухнуть в случае, если некоторые страны Евросоюза откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците энергоносителей, заявил директор Института экономики Германии Михаэль Хютер в интервью изданию Welt am Sonntag.
"Не должно произойти такой ситуации, когда отдельные члены ЕС прекращают поставки в соседние страны. Это в интересах Европы и в интересах Германии, которая обменивается газом со всеми соседями", — подчеркнул экономист.
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Хютер предупредил, что если страны — члены Евросоюза будут думать только о своих интересах и перекроют поставки при дефиците топлива, то бизнес и потребители столкнутся с катастрофическими последствиями этого решения.
Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что европейские страны испытают трудности при заключении соглашений о солидарности, которые должны обеспечить бесперебойный обмен топливом в случае дефицита.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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