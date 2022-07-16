https://ria.ru/20220716/rynok-1802988031.html

В Германии предрекли крах газового рынка Евросоюза

В Германии предрекли крах газового рынка Евросоюза - РИА Новости, 16.07.2022

В Германии предрекли крах газового рынка Евросоюза

Европейский газовый рынок может рухнуть в случае, если некоторые страны Евросоюза откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T23:06

2022-07-16T23:06

2022-07-16T23:28

германия

европа

евросоюз

в мире

экономика

природный газ

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейский газовый рынок может рухнуть в случае, если некоторые страны Евросоюза откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците энергоносителей, заявил директор Института экономики Германии Михаэль Хютер в интервью изданию Welt am Sonntag."Не должно произойти такой ситуации, когда отдельные члены ЕС прекращают поставки в соседние страны. Это в интересах Европы и в интересах Германии, которая обменивается газом со всеми соседями", — подчеркнул экономист.Хютер предупредил, что если страны — члены Евросоюза будут думать только о своих интересах и перекроют поставки при дефиците топлива, то бизнес и потребители столкнутся с катастрофическими последствиями этого решения.Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что европейские страны испытают трудности при заключении соглашений о солидарности, которые должны обеспечить бесперебойный обмен топливом в случае дефицита.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802608289.html

https://ria.ru/20220716/potok-1802889929.html

германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

германия, европа, евросоюз, в мире, экономика, природный газ, санкции в отношении россии