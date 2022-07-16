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Две победы России над Западом испугали Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2022
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Две победы России над Западом испугали Украину, пишут СМИ
Две победы России над Западом испугали Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2022
Две победы России над Западом испугали Украину, пишут СМИ
Решение Канады вернуть турбины и прояснение ЕС ситуации вокруг транзита в Калининград — две победы России, напугавшие Украину, пишет журналист Дэвид Бреннан для РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:14
2022-07-16T16:08
в мире
владимир путин
джастин трюдо
россия
газпром
евросоюз
siemens
канада
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Решение Канады вернуть турбины и прояснение ЕС ситуации вокруг транзита в Калининград — две победы России, напугавшие Украину, пишет журналист Дэвид Бреннан для журнала Newsweek. "Москва заявила о двух значительных победах в санкционной войне после того, как Канада согласилась отказаться от ограничений, связанных с возвращением ключевого компонента газопровода (турбины для "Северного потока". — Прим. ред.), а Евросоюз прояснил свою позицию по транзиту в Калининград", — говорится в публикации.По мнению автора, среди западных странах произошел раскол, и теперь в Киеве боятся, что успехи России, вызванные нарастающей усталостью Eвросоюза от санкций, приведут к новым уступкам Европы.Источник издания, близкий к правительству Зеленского, назвал решение Канады вернуть турбины странным и неразумным. В похожем ключе высказался и депутат Верховной рады Александр Мережко, констатировав, что некоторые европейские политики куда больше заинтересованы в российском газе, чем в успехе Украины."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая". Причина заключалась в том, что Siemens не могла вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, из-за введенных страной антироссийских санкций.На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить: Оттава согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. По заявлению "Газпрома", там не получали никаких документов по этому поводу.Сейчас "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. Некоторые страны, в том числе Германия и Австрия, высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.Не меньшее раздражение на Украине вызвала и ситуация вокруг Калининграда, считает Бреннан. Литва блокировала железнодорожный транзит товаров, попадающих под ограничительные меры, но на этой неделе Еврокомиссия разъяснила, что санкции не касаются этого вида транспортировки. В итоге Вильнюсу пришлось уступить и выполнить рекомендации руководства EC.
https://ria.ru/20220714/porazhenie-1802324930.html
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россия
канада
украина
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в мире, владимир путин, джастин трюдо, россия, газпром, евросоюз, siemens, канада, украина, северный поток, санкции в отношении россии
14:14 16.07.2022 (обновлено: 16:08 16.07.2022)
 
Две победы России над Западом испугали Украину, пишут СМИ

Newsweek: Украина боится капитуляции Запада на фоне раскола Европы из-за двух побед России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Решение Канады вернуть турбины и прояснение ЕС ситуации вокруг транзита в Калининград — две победы России, напугавшие Украину, пишет журналист Дэвид Бреннан для журнала Newsweek.

"Москва заявила о двух значительных победах в санкционной войне после того, как Канада согласилась отказаться от ограничений, связанных с возвращением ключевого компонента газопровода (турбины для "Северного потока". — Прим. ред.), а Евросоюз прояснил свою позицию по транзиту в Калининград", — говорится в публикации.
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14 июля, 06:03Специальная военная операция на Украине
Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России
По мнению автора, среди западных странах произошел раскол, и теперь в Киеве боятся, что успехи России, вызванные нарастающей усталостью Eвросоюза от санкций, приведут к новым уступкам Европы.
Источник издания, близкий к правительству Зеленского, назвал решение Канады вернуть турбины странным и неразумным. В похожем ключе высказался и депутат Верховной рады Александр Мережко, констатировав, что некоторые европейские политики куда больше заинтересованы в российском газе, чем в успехе Украины.

"Мы капитулировали из-за давления Берлина и хитрости Москвы. Это придаст ей смелости добиваться дальнейших целей в ЕС…" — заявил генеральный директор Украинско-канадского конгресса Игорь Михальчишин.

"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая". Причина заключалась в том, что Siemens не могла вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, из-за введенных страной антироссийских санкций.
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9 июля, 16:35Специальная военная операция на Украине
В США признали, что Запад недооценил волю России к победе на Украине
На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить: Оттава согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года.
По заявлению "Газпрома", там не получали никаких документов по этому поводу.
Сейчас "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. Некоторые страны, в том числе Германия и Австрия, высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.
Не меньшее раздражение на Украине вызвала и ситуация вокруг Калининграда, считает Бреннан. Литва блокировала железнодорожный транзит товаров, попадающих под ограничительные меры, но на этой неделе Еврокомиссия разъяснила, что санкции не касаются этого вида транспортировки. В итоге Вильнюсу пришлось уступить и выполнить рекомендации руководства EC.
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В миреВладимир ПутинДжастин ТрюдоРоссияГазпромЕвросоюзSiemensКанадаУкраинаСеверный потокСанкции в отношении России
 
 
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