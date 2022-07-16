12:51 16.07.2022 (обновлено: 13:55 16.07.2022)
Американцы назвали главную ошибку, из-за которой США проигрывают России
Читатели газеты WSJ раскритиковали политику президента США Байдена по отношению к России
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали политику президента США Джо Байдена по отношению к России.
Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой на фоне ухудшения взаимопонимания между Востоком и Западом Москва вместе с Пекином строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север — Юг.
Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой на фоне ухудшения взаимопонимания между Востоком и Западом Москва вместе с Пекином строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север — Юг.
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"Я думаю, что из-за идиотов, управляющих Госдепартаментом, мы проиграем, потому что Россия по всем правилам должна была быть нашим союзником. А мы загнали ее прямо в объятия Китая, бессмысленно расширяя НАТО", — написал Joseph.
"США в течение десяти лет имели возможность вести переговоры с Россией. Она призывала к ним из-за расширения НАТО. Соединенные Штаты же были хулиганами. Эти односторонние санкции, конфискация российских активов и превращение доллара в оружие — это не что иное, как акт войны", — заявил Vijay.
"К сожалению, мы превратились в страну болтунов, в то время как миром правят главы государств, которые делают, а не говорят", — отметил William.
"Как самонадеянно! Постоянно лая на Россию, унижая и наказывая ее, США и Запад подтолкнули ее к Китаю и не оставили выбора, а теперь жалуются? Почему вы не послушали нашего выдающегося дипломата Киссинджера?" — задался вопросом Majed.
"США должны стремиться к более тесным отношениям с Россией <...> и не должны были вмешиваться в дела Украины, как они делали в течение многих лет. Если Москва и Пекин сейчас ближе, чем были, то это вина Вашингтона. Точно так же, как высокие цены на газ и инфляция — следствие ошибочной политики Байдена в отношении России", — подчеркнул De Schultz.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.