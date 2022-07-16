https://ria.ru/20220716/rossiya-1802920897.html

Американцы назвали главную ошибку, из-за которой США проигрывают России

Американцы назвали главную ошибку, из-за которой США проигрывают России - РИА Новости, 16.07.2022

Американцы назвали главную ошибку, из-за которой США проигрывают России

Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали политику президента США Джо Байдена по отношению к России. Поводом для обсуждения послужила... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T12:51

2022-07-16T12:51

2022-07-16T13:55

в мире

сша

россия

владимир путин

китай

джо байден

государственный департамент сша

нато

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали политику президента США Джо Байдена по отношению к России. Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой на фоне ухудшения взаимопонимания между Востоком и Западом Москва вместе с Пекином строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север — Юг. "Я думаю, что из-за идиотов, управляющих Госдепартаментом, мы проиграем, потому что Россия по всем правилам должна была быть нашим союзником. А мы загнали ее прямо в объятия Китая, бессмысленно расширяя НАТО", — написал Joseph. "К сожалению, мы превратились в страну болтунов, в то время как миром правят главы государств, которые делают, а не говорят", — отметил William. "Как самонадеянно! Постоянно лая на Россию, унижая и наказывая ее, США и Запад подтолкнули ее к Китаю и не оставили выбора, а теперь жалуются? Почему вы не послушали нашего выдающегося дипломата Киссинджера?" — задался вопросом Majed."США должны стремиться к более тесным отношениям с Россией <...> и не должны были вмешиваться в дела Украины, как они делали в течение многих лет. Если Москва и Пекин сейчас ближе, чем были, то это вина Вашингтона. Точно так же, как высокие цены на газ и инфляция — следствие ошибочной политики Байдена в отношении России", — подчеркнул De Schultz. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220715/obman-1802869612.html

https://ria.ru/20220716/putin-1802901721.html

https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, владимир путин, китай, джо байден, государственный департамент сша, нато