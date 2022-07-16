https://ria.ru/20220716/ross-1802888627.html
Рогозин рассказал, как будет происходить сборка межпланетной станции
Рогозин рассказал, как будет происходить сборка межпланетной станции - РИА Новости, 16.07.2022
Рогозин рассказал, как будет происходить сборка межпланетной станции
Отдельные модули перспективной Российской орбитальной служебной станции будут пристыковываться к ядерному буксиру "Зевс" для отработки сборки межпланетных... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T03:19
2022-07-16T03:19
2022-07-16T03:19
космос - риа наука
юрий урличич
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отдельные модули перспективной Российской орбитальной служебной станции будут пристыковываться к ядерному буксиру "Зевс" для отработки сборки межпланетных станций, заявил РИА Новости Дмитрий Рогозин, до 15 июля занимавший должность главы "Роскосмоса".По его словам, в будущем перелеты в дальний космос будут осуществляться на кораблях, пристыкованных к силовым установкам, таким, как "Зевс", только более совершенным, мощным и безопасным. Корабли будут похожи не на те аппараты, которые используются при полетах на МКС, а на полноценные станции с системами жизнеобеспечения, регенерации воды, воздуха, питания для максимального комфортно пребывания."Может быть, даже с элементами искусственной гравитации, чтобы такой специальный модуль был, чтобы не было деградации мышечных тканей во время дальних перелетов", — добавил Рогозин.Ранее Рогозин сообщил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира. Позднее он сообщил РИА Новости, что космонавты будут не только контролировать сборку из корабля, но также смогут выходить в открытый космос, чтобы при необходимости вмешаться в этот процесс. Для этого, по его словам, станцию и буксир разместят на орбитах с одинаковым наклонением.В настоящее время Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
https://ria.ru/20220716/buksir-1802888372.html
https://ria.ru/20220714/zevs-1802322621.html
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космос - риа наука, юрий урличич, луна, россия, земля, ркк "энергия", роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин
Рогозин рассказал, как будет происходить сборка межпланетной станции
Рогозин: сборку межпланетной станции и ядерного буксира отработают с помощью модулей РОСС
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отдельные модули перспективной Российской орбитальной служебной станции будут пристыковываться к ядерному буксиру "Зевс" для отработки сборки межпланетных станций, заявил РИА Новости Дмитрий Рогозин, до 15 июля занимавший должность главы "Роскосмоса".
"В будущем отдельные модули Российской орбитальной служебной станции мы будем просто поднимать до орбиты "Зевса" и они будут прообразом некой станции, типа корабля, которую "Зевс" будет толкать на необходимое расстояние", — сказал Рогозин.
По его словам, в будущем перелеты в дальний космос будут осуществляться на кораблях, пристыкованных к силовым установкам, таким, как "Зевс", только более совершенным, мощным и безопасным. Корабли будут похожи не на те аппараты, которые используются при полетах на МКС
, а на полноценные станции с системами жизнеобеспечения, регенерации воды, воздуха, питания для максимального комфортно пребывания.
"Может быть, даже с элементами искусственной гравитации, чтобы такой специальный модуль был, чтобы не было деградации мышечных тканей во время дальних перелетов", — добавил Рогозин.
Ранее Рогозин сообщил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира. Позднее он сообщил РИА Новости, что космонавты будут не только контролировать сборку из корабля, но также смогут выходить в открытый космос, чтобы при необходимости вмешаться в этот процесс. Для этого, по его словам, станцию и буксир разместят на орбитах с одинаковым наклонением.
В настоящее время Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
Ядерный буксир разрабатывается в России
с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса
" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне
и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле
. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.