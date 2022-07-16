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В Красноярском крае нашли мать с ребенком, пропавших при сплаве по реке

В Красноярском крае нашли мать с ребенком, пропавших при сплаве по реке - РИА Новости, 16.07.2022

В Красноярском крае нашли мать с ребенком, пропавших при сплаве по реке

Женщина с 12-летней дочкой, которые во вторник отправились на лодках из красноярского поселка Нарва по реке Мана и пропали, вышли на связь самостоятельно,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T07:48

2022-07-16T07:48

2022-07-16T07:48

хорошие новости

происшествия

нарва

шарыповский район

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Женщина с 12-летней дочкой, которые во вторник отправились на лодках из красноярского поселка Нарва по реке Мана и пропали, вышли на связь самостоятельно, сообщили журналистам в краевом главке ГУ МВД.В пятницу в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы Шарыповского района о том, что её дочь 1988 года рождения и внучка 2010 года рождения отправились на лодках из посёлка Нарва по реке Мана и пропали. По ее данным, последний раз выходили на связь во вторник. Полиция начала поиски пропавших."Женщина и девочка самостоятельно вышли на связь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

нарва

шарыповский район

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происшествия, нарва, шарыповский район, красноярск, красноярский край