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В Красноярском крае нашли мать с ребенком, пропавших при сплаве по реке
В Красноярском крае нашли мать с ребенком, пропавших при сплаве по реке - РИА Новости, 16.07.2022
В Красноярском крае нашли мать с ребенком, пропавших при сплаве по реке
Женщина с 12-летней дочкой, которые во вторник отправились на лодках из красноярского поселка Нарва по реке Мана и пропали, вышли на связь самостоятельно,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T07:48
2022-07-16T07:48
2022-07-16T07:48
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нарва
шарыповский район
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КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Женщина с 12-летней дочкой, которые во вторник отправились на лодках из красноярского поселка Нарва по реке Мана и пропали, вышли на связь самостоятельно, сообщили журналистам в краевом главке ГУ МВД.В пятницу в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы Шарыповского района о том, что её дочь 1988 года рождения и внучка 2010 года рождения отправились на лодках из посёлка Нарва по реке Мана и пропали. По ее данным, последний раз выходили на связь во вторник. Полиция начала поиски пропавших."Женщина и девочка самостоятельно вышли на связь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
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происшествия, нарва, шарыповский район, красноярск, красноярский край
В Красноярском крае нашли мать с ребенком, пропавших при сплаве по реке
В Красноярском крае нашли мать с дочерью, пропавших во время сплава по реке на лодках