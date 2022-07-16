https://ria.ru/20220716/rakety-1802918385.html

Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад к своим владельцам

Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад к своим владельцам - РИА Новости, 16.07.2022

Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад к своим владельцам

Ракеты, поставляемые Украине Евросоюзом и США, могут ударить по своим изначальным владельцам, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T12:19

2022-07-16T12:19

2022-07-16T15:26

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ракеты, поставляемые Украине Евросоюзом и США, могут ударить по своим изначальным владельцам, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно", — заявил он.Володин отметил, что США делают Европу заложницей, пытаясь вести войну до последнего украинца.Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставят США, сославшись на то, что он "не ракетчик, а юрист".

https://ria.ru/20220715/postavki-1802814240.html

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Екатерина Зайцева

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