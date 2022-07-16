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Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад к своим владельцам - РИА Новости, 16.07.2022
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Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад к своим владельцам
Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад к своим владельцам - РИА Новости, 16.07.2022
Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад к своим владельцам
Ракеты, поставляемые Украине Евросоюзом и США, могут ударить по своим изначальным владельцам, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T12:19
2022-07-16T15:26
в мире
вячеслав володин
вашингтон
брюссель
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ракеты, поставляемые Украине Евросоюзом и США, могут ударить по своим изначальным владельцам, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно", — заявил он.Володин отметил, что США делают Европу заложницей, пытаясь вести войну до последнего украинца.Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставят США, сославшись на то, что он "не ракетчик, а юрист".
https://ria.ru/20220715/postavki-1802814240.html
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в мире, вячеслав володин, вашингтон, брюссель, министерство обороны украины, нато, россия, украина, киев, алексей резников, сергей лавров, дмитрий песков
12:19 16.07.2022 (обновлено: 15:26 16.07.2022)
 
Володин: поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад к своим владельцам

Спикер Госдумы Володин: поставляемые Киеву ракеты могут ударить по своим владельцам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ракеты, поставляемые Украине Евросоюзом и США, могут ударить по своим изначальным владельцам, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно", — заявил он.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 17:30
Россия не забудет Западу поставки вооружений Украине, заявил Полянский
Володин отметил, что США делают Европу заложницей, пытаясь вести войну до последнего украинца.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставят США, сославшись на то, что он "не ракетчик, а юрист".
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 19:39
Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии
 
В миреВячеслав ВолодинВашингтонБрюссельМинистерство обороны УкраиныНАТОРоссияУкраинаКиевАлексей РезниковСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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