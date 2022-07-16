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Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 16.07.2022
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T01:40
2022-07-16T01:40
2022-07-16T01:40
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сектор газа
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО."Террористы в Газе выпустили две ракеты в направлении израильских граждан. Одна из ракет была перехвачена противовоздушной обороной IDF (Армии обороны Израиля – ред.)", — говорится в сообщении армии в Twitter.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, сектор газа
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Армия Израиля сообщила о перехвате средствами ПВО ракеты, выпущенной из сектора Газа