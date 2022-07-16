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Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 16.07.2022
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Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 16.07.2022
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T01:40
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в мире
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО."Террористы в Газе выпустили две ракеты в направлении израильских граждан. Одна из ракет была перехвачена противовоздушной обороной IDF (Армии обороны Израиля – ред.)", — говорится в сообщении армии в Twitter.
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в мире, израиль, сектор газа
01:40 16.07.2022
 
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о перехвате средствами ПВО ракеты, выпущенной из сектора Газа

© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет на небе на севере Израиля
Конденсационные следы ракет на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / David Cohen
Конденсационные следы ракет на небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.
"Террористы в Газе выпустили две ракеты в направлении израильских граждан. Одна из ракет была перехвачена противовоздушной обороной IDF (Армии обороны Израиля – ред.)", — говорится в сообщении армии в Twitter.
 
В миреИзраильСектор Газа
 
 
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