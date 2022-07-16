https://ria.ru/20220716/raketa-1802885510.html

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 16.07.2022

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа

Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T01:40

2022-07-16T01:40

2022-07-16T01:40

в мире

израиль

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:278:5152:3176_1920x0_80_0_0_e2f79d211801626bd88be1b239592e20.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО."Террористы в Газе выпустили две ракеты в направлении израильских граждан. Одна из ракет была перехвачена противовоздушной обороной IDF (Армии обороны Израиля – ред.)", — говорится в сообщении армии в Twitter.

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сектор газа