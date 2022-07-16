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В США назвали маневр Путина, предрекший поражение Запада - РИА Новости, 16.07.2022
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В США назвали маневр Путина, предрекший поражение Запада
В США назвали маневр Путина, предрекший поражение Запада - РИА Новости, 16.07.2022
В США назвали маневр Путина, предрекший поражение Запада
Президент России Владимир Путин нивелировал ущерб от западных санкций, переориентировав газовые поставки на азиатский рынок, пишет Джеральд Сейб для газеты The... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:17
2022-07-16T09:50
в мире
россия
нато
украина
китай
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин нивелировал ущерб от западных санкций, переориентировав газовые поставки на азиатский рынок, пишет Джеральд Сейб для газеты The Wall Street Journal. "У Путина есть некоторые причины радоваться своему плану. На экономическом фронте он продает значительные объемы нефти в Индию и изучает возможность продажи природного газа в Пакистан", — говорится в публикации. Кроме того, по мнению автора, у президента России есть успехи и на дипломатическом фронте. В статье напоминается, что 35 стран, включая Индию, Китай и ЮАР, отказались на специальной сессии Генассамблеи ООН в начале марта осудить спецоперацию. Сейб обращает внимание, что преимущество Путину дают также страны БРИКС и ШОС.Журналист отмечает, что Москва на фоне ухудшения отношений между Востоком и Западом из-за ситуации вокруг Украины строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север - Юг. Ключевым союзником России выступает Китай, щедро ведя торговлю и инвестируя в государства Азии, Латинской Америки и Африки. "Эти страны не относятся к крупным экономическим или дипломатическим игроками, но многие из них представляют собой быстро развивающиеся рынки, расположенные на стратегических торговых маршрутах, а некоторые обладают важными для перехода к чистой энергетике минералами", — пишет Сейб. Автор подчеркивает, что после начала конфликта на Украине США и их партнеры по НАТО сфокусировались на объединении Запада. А Китай и Россия исходят из того, что такое стремление представляет собой устаревший образ мышления времен холодной войны, который уже потерял свою прежнюю актуальность. Он считает, что безразличие к странам Африки и Латинской Америки со стороны США, а также восприятие Вашингтона, как ненадежного партнера дает России и Китаю открытое пространство для маневраРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220715/kapitulyatsiya-1802589695.html
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в мире, россия, нато, украина, китай, владимир путин
09:17 16.07.2022 (обновлено: 09:50 16.07.2022)
 
В США назвали маневр Путина, предрекший поражение Запада

Обозреватель WSJ Сейб пишет, что Россия и Китай вступили в борьбу с США за глобальный Юг

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин нивелировал ущерб от западных санкций, переориентировав газовые поставки на азиатский рынок, пишет Джеральд Сейб для газеты The Wall Street Journal.

"У Путина есть некоторые причины радоваться своему плану. На экономическом фронте он продает значительные объемы нефти в Индию и изучает возможность продажи природного газа в Пакистан", — говорится в публикации.
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Кроме того, по мнению автора, у президента России есть успехи и на дипломатическом фронте. В статье напоминается, что 35 стран, включая Индию, Китай и ЮАР, отказались на специальной сессии Генассамблеи ООН в начале марта осудить спецоперацию.

Сейб обращает внимание, что преимущество Путину дают также страны БРИКС и ШОС.
Журналист отмечает, что Москва на фоне ухудшения отношений между Востоком и Западом из-за ситуации вокруг Украины строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север - Юг. Ключевым союзником России выступает Китай, щедро ведя торговлю и инвестируя в государства Азии, Латинской Америки и Африки.
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Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express
"Эти страны не относятся к крупным экономическим или дипломатическим игроками, но многие из них представляют собой быстро развивающиеся рынки, расположенные на стратегических торговых маршрутах, а некоторые обладают важными для перехода к чистой энергетике минералами", — пишет Сейб.

Автор подчеркивает, что после начала конфликта на Украине США и их партнеры по НАТО сфокусировались на объединении Запада. А Китай и Россия исходят из того, что такое стремление представляет собой устаревший образ мышления времен холодной войны, который уже потерял свою прежнюю актуальность. Он считает, что безразличие к странам Африки и Латинской Америки со стороны США, а также восприятие Вашингтона, как ненадежного партнера дает России и Китаю открытое пространство для маневра

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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